Η γερόντισσα από τη Συρία αποφάσιζε πότε και πού θα γίνουν οι συγκεντρώσεις της Καρυστιανού, λέει ο Καραχάλιος
Ο Νίκος Καραχάλιος επανέλαβε όσα είπε για τη «γερόντισσα» και την αστρολόγο - «Αυτή αποφάσιζε αν θα γίνουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις ημερομηνίες»
Ο Νίκος Καραχάλιος υποστήριξε ότι «η γερόντισσα από τη Συρία» είχε καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις για τις συγκεντρώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, επαναλαμβάνοντας στον Status FM ότι η συγκεκριμένη ερημίτισσα φέρεται να όριζε ημερομηνίες, τοποθεσίες και ακόμη και τη δική του παραμονή ή όχι στο επιτελείο. Σημείωσε ότι κανείς δεν την έχει δει, αλλά ότι η ύπαρξή της του επιβεβαιώθηκε, όπως είπε, από παρευρισκόμενους σε συναντήσεις.
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι «η γερόντισσα αποφάσιζε τις ημερομηνίες» και ότι είχε λόγο στο αν μια συγκέντρωση θα γινόταν «στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα». Προσέθεσε πως η ίδια «αποφάσισε προφανώς και αν ο Καραχάλιος θα συνεχίσει να είναι σύμβουλος» ή αν θα υπάρξουν διαφορετικές επιλογές για στελέχη σε μελλοντικές θέσεις. Όπως είπε, αρχικά θεώρησε ότι πρόκειται για πολιτικό τρικ, όμως «μου επιβεβαιώνουν για την γερόντισσα και οι άλλοι παρευρισκόμενοι, ότι δηλαδή υπάρχει», σημειώνοντας πως «κανείς δεν το γράφει».
Εν τω μεταξύ, σε προηγούμενη συνέντευξή του στο κανάλι του Αλέξανδρου Στεφανόπουλου στο YouTube, ο κ. Καραχάλιος είχε αναφέρει ότι η Μαρία Καρυστιανού «συμβουλεύεται μία ερημίτισσα γερόντισσα από τη Συρία που μιλά αραμαϊκά και μια νεαρή αστρολόγο, απόφοιτη του Χάρβαρντ». Επεσήμανε ότι δεν πρόκειται για ζητήματα προσωπικής ζωής αλλά για «τη στρατηγική της και το ενδεχόμενο δημιουργία νέου κόμματος».
Περιγράφοντας τις συναντήσεις του επιτελείου, υποστήριξε ότι «έγιναν 2-3 συναντήσεις που συμμετείχε μια μεγαλύτερη ομάδα» και ότι «ούτε αυτοί παίρνουν τις τελικές αποφάσεις». Είπε πως ζήτησαν εξηγήσεις για τις αλλαγές στη στρατηγική και ότι έλαβε την απάντηση πως, πέρα από τον Αρχάγγελο στον οποίο πιστεύουν, «υπάρχει ένας άνθρωπος – ως εκπρόσωπος του Θεού επί της γης – που είναι μια γερόντισσα… μιλάει μια αρχαία γλώσσα της περιοχής, αραμαϊκά». Ο ίδιος δήλωσε ότι «έμεινα έκπληκτος» και ότι οι αναφορές γίνονταν «πολύ σοβαρά».
Αναφερόμενος στην αστρολόγο, επανέλαβε ότι «το δεύτερο σοκ ήταν η αστρολόγος», η οποία «ζήτησε να μάθει τα ζώδια όλων» και ανέλαβε να παρουσιάσει «αστρολογικούς χάρτες». Υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να έχεις το 40% της κοινωνίας έτοιμο να σε ψηφίσει και να υπάρχει μια γερόντισσα και μια κοπέλα που μελετάει τα άστρα», ενώ χαρακτήρισε τον συνδυασμό αυτό «off» για τον πολιτικό σχεδιασμό. Πρόσθεσε ότι η σχετική συζήτηση έγινε τον Αύγουστο σε συνάντηση επιτελείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
