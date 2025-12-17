Καραχάλιος: Η Καρυστιανού βάζει πρώτα τον εαυτό της και διχάζει
Τι είπε ο επικοινωνιολόγος για τις μεταξύ τους επαφές, τη διαχείριση της δημοφιλίας και το ζήτημα της διαφάνειας ενόψει πιθανής πολιτικής της εμπλοκής
Στο ενδεχόμενο να κατέβει στον πολιτικό στίβο η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά ο Νίκος Καραχάλιος.
Ο επικοινωνιολόγος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε ότι «η κυρία Καρυστιανού πρέπει να καταλάβει ότι στην πολιτική κάθε ψέμα κοστίζει, όπως κοστίζει και η ιδιοποίηση συλλογικών αγώνων, ειδικά όταν αυτοί έγιναν ως αποτέλεσμα του δράματος ανθρώπων».
Για να κατέβεις στην πολιτική σύμφωνα με τον κ. Καραχάλιο, «αρχίζεις και λες αλήθειες. Δεν μπαίνεις στο γραφείο ενός από τους πιο γνωστούς πολιτικούς συμβούλους στη χώρα, δεν ανταλλάσσεις 600 μηνύματα και μετά τον υποβιβάζεις Μαρία μου, λέγοντας ότι τον έχεις δει δύο-τρεις φορές».
Κατά τον ίδιο οι επαφές τους ήταν πολύ πιο συχνές απ' ό,τι λέει η κυρία Καρυστιανού: «Από κοντά έχουμε βρεθεί 6 φορές, κι έχουμε κάνει τουλάχιστον 10 ομαδικές διαδικτυακές συσκέψεις με άλλους ανθρώπους παρόντες, καθώς και μια σειρά τηλεφωνικών επαφών από δύο ώρες η καθεμιά».
Η κυρία Καρυστιανού είναι σαν τον προπονητή, που ανέβασε την ομάδα του κατηγορία κι όταν βγήκαν να παίξουν στο γήπεδο οι παίκτες, το μεγάλο πολιτικό παιχνίδι, όλοι οι παίκτες τον άδειασαν τον προπονητή, δηλαδή την Μαρία. Γιατί την άδειασαν αυτοί;»
Κληθείς να σχολιάσει αν γνωρίζει πού έχουν πάει τα λεφτά της συναυλίας για στο Καλλιμάρμαρο δεν είχε να δώσει κάποια απάντηση, αλλά είπε απευθυνόμενος στην Καρυστιανού: «Μαρία αυτό που έχεις να κάνεις είναι ή να έχεις όλους τους γονείς μαζί σου ή να παραιτηθείς από την προεδρία του Συλλόγου.
Πριν παραιτηθείς θα δώσεις αναφορά μέχρι και το τελευταίο σεντ πού πήγαν τα λεφτά της συναυλίας. Χωρίς έλεγχο δεν υπάρχει ηγεσία. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια».
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, σχολίασε: «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η γυναίκα αυτή βάζει πρώτα τον εαυτό της και διχάζει. Ας πάρει λοιπόν την γερόντισσα να της πει τι να κάνει. Με επικεφαλής τη γερόντισσα και βοηθό την αστρολόγο. Μπορεί να είναι ο Μέσι σε δημοφιλία, αλλά για να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο είχε άλλους 10».
«Βάζει πάνω απ' όλα τον εαυτό της»Ο κ. Καραχάλιος κλιμάκωσε την επίθεσή του στην κα. Καρυστιανού λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ηγεσία δεν είναι μόνο δημοφιλία είναι έλεγχος κι όρια. Έλεγχος των άλλων κι όρια που βάζεις στον εαυτό σου. Η κυρία Καρυστιανού είναι control freak, αλλά ούτε ο Μέσι δεν παίζει μόνος του στην πολιτική. Όποιος λέει πρώτα εγώ, χάνει. Η Ελλάδα είναι πάντα πρώτη, η Ελλάδα κερδίζει με συλλογικότητα. δεν κερδίζει όταν κάποιοι θεωρούν ότι η δημοφιλία τους θα τούς οδηγήσει στην πρωθυπουργία. Δημοφιλής είναι και η Μενεγάκη, μπορεί να βγει πρωθυπουργός;
