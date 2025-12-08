Νίκος Καραχάλιος: Το πρώτο σοκ με το επιτελείο Καρυστιανού ήταν η γερόντισσα από τη Συρία, το δεύτερο η αστρολόγος - Δείτε βίντεο

«Έμεινα ενεός με την γερόντισσα, το δεύτερο σοκ ήταν η αστρολόγος. Μάλιστα, η κοπέλα ζήτησε να μάθειόταν μας παρουσιάστηκε. Εγώ είπα... ότι έχωγια να το κάνω αστείο. Δεν μπορεί να έχεις το 40% της κοινωνίας έτοιμο να σε ψηφίσει και να υπάρχει μια γερόντισσα και μια κοπέλα που μελετάει τα άστρα. Αυτή ανέλαβε τη δέσμευση να παρουσιάσει. Στη δική μου λογική δεν χωρά στο τραπέζι αστρολόγος στον σχεδιασμό για την ανατροπή του Μητσοτάκη. Δεν έχουν χώρο τα ζώδια» πρόσθεσε ο ίδιος σε άλλο σημείο.Παράλληλα, υπογράμμισε πως: «Εμέναήταν που με ανησύχησε. Από τη μία η κατανυκτική ατμόσφαιρα του γραφείου, από την άλλη ο Αρχάγγελος, μπαίνει η γερόντισσα και βγαίνει η είδηση ότι έχουμε και αστρολόγο. Εκεί άρχισα να σηκώνω τα χέρια ψηλά, και είπα ας σοβαρευτούμε τώρα και πείτε μου αν θέλετε να κάνουμε αυτό που θέλει ο κόσμος να κάνουμε ή αν θέλετε να δούμε αν ταιριάζουν τα ζώδιά μας για να πάμε σχολική εκδρομή».