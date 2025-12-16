Τρίτη σύλληψη μέσα στο 2025 για τη 16χρονη στην Κυψέλη, είχε επιτεθεί και στο παρελθόν σε μαθήτρια με κουζινομάχαιρο
Η ανήλικη είχε απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές για επιθέσεις και οπλοκατοχή, ενώ χθες τραυμάτισε 14χρονη μαθήτρια μέσα σε σχολείο της Κυψέλης - Σε κατάληψη προχώρησαν οι μαθητές
Ούτε μία, ούτε δύο αλλά τρεις φόρες έχει απασχολήσει τις Αρχές μέσα στο 2025 η 16χρονη που συνελήφθη χθες Δευτέρα (15/12) στην Κυψέλη όταν, εντός του σχολικού συγκροτήματος, επιτέθηκε με μαχαίρι σε μία 14χρονη και την τραυμάτισε στην κοιλιά και στο χέρι.
Τόσο τον περασμένο Οκτώβριο όσο και τον Ιούλιο η ανήλικη συνελήφθη για επιθέσεις και οπλοκατοχή. Το περιστατικό που ξεχωρίζει είναι αυτό που συνέβη στις 27 Ιουλίου στην Αθήνα όταν η 16χρονη συνελήφθη για επίθεση σε βάρος μία μαθήτριας με μαχαίρι. Όπως εξήγησαν καλά ενημερωμένες πηγές, τότε η ανήλικη επιτέθηκε σε πρώην συμμαθήτριά της με ένα κουζινομάχαιρο και την τραυμάτισε στην πλάτη. Στη συνέχεια ανέφερε πως... απλώς ήθελε να την εκφοβίσει.
Λίγους μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα στις 19 Οκτωβρίου, η 16χρονη συνελήφθη και πάλι καθώς εντοπίστηκε από αστυνομικούς στον Άγιο Παντελεήμονα να φέρει πάνω της ένα μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.
Τελευταία καταγραφή στη «παραβατικό παλμαρέ» της αποτελεί η χθεσινή επίθεση σε βάρος της 14χρονης μαθήτριας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η δράστιδα φέρεται να προσέγγισε την 14χρονη στον διάδρομο έξω από μία σχολική αίθουσα και, αφού την κατηγόρησε ότι προηγουμένως την αποκάλεσε «πρεζάκι», έβγαλε έναν μαύρο σουγιά και προσπάθησε να την μαχαιρώσει στην κοιλιά.
Η τελευταία αντέδρασε και στην προσπάθειά της να αμυνθεί και να προστατευτεί με τα χέρια της, τραυματίστηκε στον καρπό του δεξιού χεριού της καθώς και στην κοιλιακή χώρα όπου της προκλήθηκε εκδορά.
Έπειτα, η ανήλικη δράστιδα προσπάθησε ανεπιτυχώς εκ νέου να τραυματίσει την 14χρονη ωστόσο αυτό αποτράπηκε με την επέμβαση παρευρισκόμενων μαθητών.
«Αν η κοπέλα παραμείνει δεν θα έρχονται άλλοι μαθητές. Ζητάμε και περισσότερες ημέρες να είναι η ψυχολόγος στο σχολείο. Οι μαθητές ήταν σε κρίση πανικού, μια κοπέλα έκλαιγε όλο το απόγευμα, φοβόμαστε όλοι» ανέφεραν.
Σε κατάληψη το σχολείοΣήμερα οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου στην Κυψέλη με αίτημα να απομακρυνθεί η μαθήτρια που επιτέθηκε με το μαχαίρι.
