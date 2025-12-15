Την προκαλούν και την βρίζουν στο σχολείο, λέει η αδερφή της ανήλικης που μαχαίρωσε 14χρονη στην Κυψέλη



Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Και συνέχισε εξηγώντας πώς έγινε το μαχαίρωμα ανάμεσα σε μαθήτριες. «Η Μαρίνα καθόταν και πάει και της λέει με είπες "πρ@ζου". Και λέει η Μαρίνα δεν έχω μιλήσει σε σένα, και βγάζει την πεταλούδα και τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι. Μπαίνει μπροστά το αγόρι που ήταν μαζί με τη Μαρίνα και πάει να μαχαιρώσει και το αγόρι».Η ίδια αποκάλυψε ότι η τραυματισμένη μαθήτρια ήταν σοκαρισμένη και σε άθλια κατάσταση.Όσον αφορά τη δράστιδα είπε: «η κοπέλα αυτή ήταν πρώτη μέρα στο σχολείο μας, ήρθε από άλλο σχολείο γιατί του κάνανε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος γιατί έχει ξαναβγάλει μαχαίρι στο 38ο που ήταν το παιδί και το έδιωξαν και το έστειλαν σε μας. Πρώτη μέρα στο σχολείο, πρώτη μέρα έγινε το περιστατικό και μαχαίρωσε κορίτσι».Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώθηκε για το περιστατικό που συνέβη στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών.Δόθηκε ρητή οδηγία, τόσο προς τη Διεύθυνση στου σχολείου όσο και προς την οικεία Δ/νση Β΄θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.