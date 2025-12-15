Την προκαλούν και την βρίζουν στο σχολείο, λέει η αδερφή της ανήλικης που μαχαίρωσε 14χρονη στην Κυψέλη
Στο παλιό της σχολείο τσακώθηκε με τη δασκάλα, της φώναξε και της πέταξε τον καφέ από αντίδραση, αυτό, δεν έχει γίνει κάτι άλλο, υποστήριξε η ίδια
Τη δική της εκδοχή για το αιματηρό επεισόδιο στο κτίριο που συστεγάζεται το 15ο και το 60ο Γυμνάσιο Αθηνών, στην Κυψέλη έδωσε η αδερφή της δράστιδας.
Η ίδια, έκανε λόγο για ύβρεις που δέχθηκε η αδερφή της: «Απλά την προκαλούν και σήμερα άκουσε πως την βρίζουν στο σχολείο. Στο παλιό της σχολείο τσακώθηκε με τη δασκάλα, της φώναξε και της πέταξε τον καφέ από αντίδραση. Αυτό, δεν έχει γίνει κάτι άλλο».
Το περιστατικό συνέβη, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν η ανήλικη δράστιδα έβγαλε ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα 21cm με λάμα 9 εκατοστών και επιτέθηκε σε 14χρονη, τραυματίζοντας την σε κοιλιά και χέρι.
Σχετικά με το πού βρήκε το μαχαίρι η ανήλικη, η αδερφή της τόνισε πως: «Μπορεί να το βρήκε κάπου από το σπίτι, να είχε ο μπαμπάς κάποιο μαχαίρι στο σπίτι και να πήρε αυτό» ενώ, ερωτώμενη αν είχαν συμβεί κάποια περιστατικά με τους γονείς απάντησε αρνητικά.
Παράλληλα, θέλησε να υπερασπιστεί την αδερφής της, τονίζοντας: «Είναι μια χαρά κοπέλα, εγώ δεν βλέπω κάτι περίεργο. Γενικά δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν».
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο protothema, η τραυματισμένη μαθήτρια μεταφέρθηκε στο γραφείο της διευθύντριας αιμόφυρτη ενώ λίγο αργότερα την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, όπου οι γιατροί της έκαναν δύο ράμματα στο χέρι ενώ φέρει και εκδορές στην κοιλιά.
Η ΕΛΑΣ έσπευσε στο σχολείο και μετέφερε τη δράστιδα στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών για να καταθέσει.
Την ίδια ώρα, για το περιστατικό μίλησε και μία νεαρή μαθήτρια λέγοντας: «Είχα πάει να πιω νερό και ήταν πολλά παιδιά εκεί. Ήταν και εκείνη που μαχαίρωσε την κοπέλα. Την είδα να μιλάει και έβγαλε την πεταλούδα από την τσέπη της, δεν ήξερα τι ήταν αυτό. Μετά βλέπω να τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι». Όσο για τους λόγους που έγινε η επίθεση αυτή, η ίδια δήλωσε: «Η κοπέλα που μαχαιρώθηκε νόμιζε ότι η άλλη κοπέλα την είπε ''πρ@ζού'' ενώ δεν την είχε πει και για αυτό έγινε και τη μαχαίρωσε».
«Φοβήθηκα, την είδα να πέφτει με τα αίματα στο πάτωμα» συμπλήρωσε η μαθήτρια.
Παράλληλα, η καθαρίστρια του σχολείου μίλησε για το βίαιο περιστατικό: «Καθόμουν στο γραφείο που κάθομαι κάθε μέρα και έρχεται ένα παιδί και μου λέει: το καινούργιο το κορίτσι μαχαίρωσε τη Μαρίνα. Ανεβαίνω στα σκαλιά, στον πρώτο, βλέπω τα αίματα. Τα παιδιά κατέβηκαν από την άλλη σκάλα, πάω στο γραφείο και βλέπω το κορίτσι μέσα στα αίματα, χέρια και κοιλιά» ανέφερε.
Και συνέχισε εξηγώντας πώς έγινε το μαχαίρωμα ανάμεσα σε μαθήτριες. «Η Μαρίνα καθόταν και πάει και της λέει με είπες "πρ@ζου". Και λέει η Μαρίνα δεν έχω μιλήσει σε σένα, και βγάζει την πεταλούδα και τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι. Μπαίνει μπροστά το αγόρι που ήταν μαζί με τη Μαρίνα και πάει να μαχαιρώσει και το αγόρι».
Η ίδια αποκάλυψε ότι η τραυματισμένη μαθήτρια ήταν σοκαρισμένη και σε άθλια κατάσταση.
Όσον αφορά τη δράστιδα είπε: «η κοπέλα αυτή ήταν πρώτη μέρα στο σχολείο μας, ήρθε από άλλο σχολείο γιατί του κάνανε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος γιατί έχει ξαναβγάλει μαχαίρι στο 38ο που ήταν το παιδί και το έδιωξαν και το έστειλαν σε μας. Πρώτη μέρα στο σχολείο, πρώτη μέρα έγινε το περιστατικό και μαχαίρωσε κορίτσι».
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώθηκε για το περιστατικό που συνέβη στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών.
Δόθηκε ρητή οδηγία, τόσο προς τη Διεύθυνση στου σχολείου όσο και προς την οικεία Δ/νση Β΄θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.
