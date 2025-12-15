Πώς έγινε το μαχαίρωμα στο σχολείο της Κυψέλης: «Ήταν η πρώτη της μέρα, την είχαν διώξει από το προηγούμενο Γυμνάσιο» λένε αυτόπτες μάρτυρες
Πώς έγινε το μαχαίρωμα στο σχολείο της Κυψέλης: «Ήταν η πρώτη της μέρα, την είχαν διώξει από το προηγούμενο Γυμνάσιο» λένε αυτόπτες μάρτυρες
Το παιδί φέρεται να προέρχεται από δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον
Επεισόδιο με μαχαίρωμα ανάμεσα σε μαθήτριες εκτυλίχθηκε σήμερα (15/12) το μεσημέρι μέσα σε σχολείο στην Κυψελη. Το σοβαρό περιστατικό συνέβη στο κτίριο που συστεγάζεται το 15ο και το 60ο Γυμνάσιο Αθηνών και είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 14χρονης στο χέρι.
Μαθήτρια του σχολείου της Κυψέλης ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην επίθεση με μαχαίρι στη 14χρονη και περιέγραψε όλα όσα έγιναν νωρίτερα σήμερα.
Μια παρεξήγηση φέρεται να ήταν η αφορμή για το μαχαίρωμα, ενώ σύμφωνα με τη νεαρή, ήταν η πρώτη ημέρα της κοπέλας που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της στο συγκεκριμένο σχολείο καθώς την είχαν διώξει από το προηγούμενο Γυμνάσιο όπου φοιτούσε.
Συγκεκριμένα η νεαρή μαθήτρια λέει αρχικά: «Είχα πάει να πιω νερό και ήταν πολλά παιδιά εκεί. Ήταν και εκείνη που μαχαίρωσε την κοπέλα. Την είδα να μιλάει και έβγαλε την πεταλούδα από την τσέπη της, δεν ήξερα τι ήταν αυτό. Μετά βλέπω να τη μαχαιρώνει στη κοιλιά και μετά στο χέρι». Όσο για τους λόγους που έγινε η επίθεση αυτή, η ίδια δηλώσει: «Η κοπέλα που μαχαιρώθηκε νόμιζε ότι η άλλη κοπέλα την είπε ''πρεζού'' ενώ δεν την είχε πει και για αυτό έγινε και τη μαχαίρωσε».
«Φοβήθηκα, την είδα να πέφτει με τα αίματα στο πάτωμα» λέει επίσης η νεαρή μαθήτρια που μιλάει για το περιστατικό.
Τέλος, η αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης με το μαχαίρι, είπε για την κοπέλα που έκανε την επίθεση πως «Ήταν η πρώτη της ημέρα εδώ στο σχολείο. Είχε κάνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και στο προηγούμενο σχολείο της είχε μαχαιρώσει άλλα δύο παιδιά».
Να σημειωθεί ότι η δράστιδα φέρεται να προέρχεται από δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον.
Και συνέχισε εξηγώντας πώς έγινε το μαχαίρωμα ανάμεσα σε μαθήτριες. «Η Μαρίνα καθόταν και πάει και της λέει με είπες "πρ@ζου". Και λέει η Μαρίνα δεν έχω μιλήσει σε σένα, και βγάζει την πεταλούδα και τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι. Μπαίνει μπροστά το αγόρι που ήταν μαζί με τη Μαρίνα και πάει να μαχαιρώσει και το αγόρι».
Η ίδια αποκάλυψε ότι η τραυματισμένη μαθήτρια ήταν σοκαρισμένη και σε άθλια κατάσταση. Όσον αφορά τη δράστιδα είπε: «η κοπέλα αυτή ήταν πρώτη μέρα στο σχολείο μας, ήρθε από άλλο σχολείο γιατί του κάνανε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος γιατί έχει ξαναβγάλει μαχαίρι στο 38ο που ήταν το παιδί και το έδιωξαν και το έστειλαν σε μας. Πρώτη μέρα στο σχολείο, πρώτη μέρα έγινε το περιστατικό και μαχαίρωσε κορίτσι».
«Είδα το κορίτσι μέσα στα αίματα»Η καθαρίστρια του σχολείου μίλησε για το βίαιο περιστατικό. «Καθόμουν στο γραφείο που κάθομαι κάθε μέρα και έρχεται ένα παιδί και μου λέει: το καινούργιο το κορίτσι μαχαίρωσε τη Μαρίνα. Ανεβαίνω στα σκαλιά, στον πρώτο, βλέπω τα αίματα. Τα παιδιά κατέβηκαν από την άλλη σκάλα, πάω στο γραφείο και βλέπω το κορίτσι μέσα στα αίματα, χέρια και κοιλιά» ανέφερε.
Και συνέχισε εξηγώντας πώς έγινε το μαχαίρωμα ανάμεσα σε μαθήτριες. «Η Μαρίνα καθόταν και πάει και της λέει με είπες "πρ@ζου". Και λέει η Μαρίνα δεν έχω μιλήσει σε σένα, και βγάζει την πεταλούδα και τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι. Μπαίνει μπροστά το αγόρι που ήταν μαζί με τη Μαρίνα και πάει να μαχαιρώσει και το αγόρι».
Η ίδια αποκάλυψε ότι η τραυματισμένη μαθήτρια ήταν σοκαρισμένη και σε άθλια κατάσταση. Όσον αφορά τη δράστιδα είπε: «η κοπέλα αυτή ήταν πρώτη μέρα στο σχολείο μας, ήρθε από άλλο σχολείο γιατί του κάνανε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος γιατί έχει ξαναβγάλει μαχαίρι στο 38ο που ήταν το παιδί και το έδιωξαν και το έστειλαν σε μας. Πρώτη μέρα στο σχολείο, πρώτη μέρα έγινε το περιστατικό και μαχαίρωσε κορίτσι».
«Είχε βγάλει μαχαίρι και την είχαν διώξει από το σχολείο που ήταν»
