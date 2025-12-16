Σε κατάληψη το Γυμνάσιο στην Κυψέλη μετά το μαχαίρωμα στο σχολείο από μαθήτρια: «Θέλουμε να φύγει»

Η καθαρίστρια του σχολείου μίλησε για το βίαιο περιστατικό. «Καθόμουν στο γραφείο που κάθομαι κάθε μέρα και έρχεται ένα παιδί και μου λέει: το καινούργιο το κορίτσι μαχαίρωσε τη Μαρίνα. Ανεβαίνω στα σκαλιά, στον πρώτο, βλέπω τα αίματα. Τα παιδιά κατέβηκαν από την άλλη σκάλα, πάω στο γραφείο και βλέπω το κορίτσι μέσα στα αίματα, χέρια και κοιλιά» ανέφερε.

Και συνέχισε εξηγώντας πώς έγινε το μαχαίρωμα ανάμεσα σε μαθήτριες. «Η Μαρίνα καθόταν και πάει και της λέει με είπες "πρ@ζου". Και λέει η Μαρίνα δεν έχω μιλήσει σε σένα, και βγάζει την πεταλούδα και τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι. Μπαίνει μπροστά το αγόρι που ήταν μαζί με τη Μαρίνα και πάει να μαχαιρώσει και το αγόρι».



«Είχε βγάλει μαχαίρι και την είχαν διώξει από το σχολείο που ήταν»

Η ίδια αποκάλυψε ότι η τραυματισμένη μαθήτρια ήταν σοκαρισμένη και σε άθλια κατάσταση. Όσον αφορά τη δράστιδα είπε: «η κοπέλα αυτή ήταν πρώτη μέρα στο σχολείο μας, ήρθε από άλλο σχολείο γιατί του κάνανε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος γιατί έχει ξαναβγάλει μαχαίρι στο 38ο που ήταν το παιδί και το έδιωξαν και το έστειλαν σε μας. Πρώτη μέρα στο σχολείο, πρώτη μέρα έγινε το περιστατικό και μαχαίρωσε κορίτσι».

