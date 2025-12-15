Μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 14χρονη μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη, «είδα το κορίτσι μέσα στα αίματα»

Ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο για τη δράστιδα - Την είχαν διώξει από το προηγούμενο σχολείο που ήταν επειδή είχε βγάλει πάλι μαχαίρι - Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες για το σοβαρό περιστατικό

μαθήτριες συνέβη σήμερα (15/12) το μεσημέρι μέσα στο σχολείο στην Κυψέλη,



Το σοβαρό περιστατικό συνέβη, κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες στο κτίριο που συστεγάζεται το 15ο και το 60ο Γυμνάσιο Αθηνών, όταν η ανήλικη δράστιδα έβγαλε ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα 21cm με λάμα 9 εκατοστών και επιτέθηκε στη 14χρονη, τραυματίζοντας την σε κοιλιά και χέρι.



μαθήτρια μεταφέρθηκε στο γραφείο της διευθύντριας αιμόφυρτη ενώ λίγο αργότερα την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, όπου οι γιατροί της έκαναν δύο ράμματα στο χέρι ενώ φέρει και εκδορές στην κοιλιά.



Η ΕΛΑΣ έσπευσε στο σχολείο και μετέφερε τη δράστιδα στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών για να καταθέσει.



«Είδα το κορίτσι μέσα στα αίματα» Η καθαρίστρια του σχολείου μίλησε για το βίαιο περιστατικό. «Καθόμουν στο γραφείο που κάθομαι κάθε μέρα και έρχεται ένα παιδί και μου λέει: το καινούργιο το κορίτσι μαχαίρωσε τη Μαρίνα. Ανεβαίνω στα σκαλιά, στον πρώτο, βλέπω τα αίματα. Τα παιδιά κατέβηκαν από την άλλη σκάλα, πάω στο γραφείο και βλέπω το κορίτσι μέσα στα αίματα, χέρια και κοιλιά» ανέφερε.





Και συνέχισε εξηγώντας πώς έγινε το μαχαίρωμα ανάμεσα σε μαθήτριες. «Η Μαρίνα καθόταν και πάει και της λέει με είπες "πρ@ζου". Και λέει η Μαρίνα δεν έχω μιλήσει σε σένα, και βγάζει την πεταλούδα και τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι. Μπαίνει μπροστά το αγόρι που ήταν μαζί με τη Μαρίνα και πάει να μαχαιρώσει και το αγόρι».

«Είχε βγάλει μαχαίρι και την είχαν διώξει από το σχολείο που ήταν» Η ίδια αποκάλυψε ότι η τραυματισμένη μαθήτρια ήταν σοκαρισμένη και σε άθλια κατάσταση. Όσον αφορά τη δράστιδα είπε: «η κοπέλα αυτή ήταν πρώτη μέρα στο σχολείο μας, ήρθε από άλλο σχολείο γιατί του κάνανε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος γιατί έχει ξαναβγάλει μαχαίρι στο 38ο που ήταν το παιδί και το έδιωξαν και το έστειλαν σε μας. Πρώτη μέρα στο σχολείο, πρώτη μέρα έγινε το περιστατικό και μαχαίρωσε κορίτσι».



«Φοβήθηκα, την είδα να πέφτει με τα αίματα στο πάτωμα» Για το μαχαίρωμα μίλησε και μία νεαρή μαθήτρια λέγοντας: «Είχα πάει να πιω νερό και ήταν πολλά παιδιά εκεί. Ηταν και εκείνη που μαχαίρωσε την κοπέλα. Την είδα να μιλάει και έβγαλε την πεταλούδα από την τσέπη της, δεν ήξερα τι ήταν αυτό. Μετά βλέπω να τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι». Όσο για τους λόγους που έγινε η επίθεση αυτή, η ίδια δηλώσει: «Η κοπέλα που μαχαιρώθηκε νόμιζε ότι η άλλη κοπέλα την είπε ''πρ@ζού'' ενώ δεν την είχε πει και για αυτό έγινε και τη μαχαίρωσε».





«Φοβήθηκα, την είδα να πέφτει με τα αίματα στο πάτωμα» προσθέτει η μαθήτρια.



Τέλος, η αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης με το μαχαίρι, είπε για την κοπέλα που έκανε την επίθεση πως «Ήταν η πρώτη της ημέρα εδώ στο σχολείο. Είχε κάνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και στο προηγούμενο σχολείο της είχε μαχαιρώσει άλλα δύο παιδιά».



Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας για το μαχαίρωμα στο σχολείο Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώθηκε για το περιστατικό που συνέβη στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών.



Δόθηκε ρητή οδηγία, τόσο προς τη Διεύθυνση στου σχολείου όσο και προς την οικεία Δ/νση Β΄θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.