Συνελήφθη στη Ρόδο 26χρονος Τούρκος για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων συνέλαβαν εχθές στη Ρόδο έναν 26χρονο υπήκοο Τουρκίας που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε εκτέλεση εντολής προσωρινής σύλληψης της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική, η σύλληψη έγινε στις 08 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:20, μετά από σήμα της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας που διαβίβασε Ερυθρά Αγγελία της Interpol . 

Μετά τη σύλληψη, ο Εισαγγελέας Εφετών εξέδωσε διάταξη κράτησης του εκζητούμενου, επισημαίνοντας ότι ο κατηγορούμενος δεν συναίνεσε στην έκδοσή του στις αρχές της Τουρκίας. Η υπόθεση αναδεικνύει τη συνεργασία των ελληνικών και διεθνών αρχών στην καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων, με την Interpol να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανίχνευση και σύλληψη των υπόπτων.

Παράλληλα, στην Κω, συνελήφθη 30χρονος αλλοδαπός, που διωκόταν από τις τουρκικές αρχές για εμπορία και προμήθεια ναρκωτικών και διεγερτικών ουσιών, απλή σωματική βλάβη και απειλή με χρήση όπλου. Ο κατηγορούμενος, που είχε καταδικαστεί σε 23 έτη και 6 μήνες φυλάκισης, προσπάθησε να διαφύγει με Ι.Χ.Ε. και διέθετε πλαστή άδεια ικανότητας. Στην κατοχή του βρέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, οι οποίες κατασχέθηκαν.
