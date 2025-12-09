Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Συνελήφθη Τούρκος στη Θεσσαλονίκη, αναζητούνταν με ερυθρά αγγελία για εκβιασμούς
Ήρθε στη χώρα μας τον Δεκέμβριο του 2024
Συνελήφθη Τούρκος στη Θεσσαλονίκη σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε «ερυθρά αγγελία».
Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην ερυθρά αγγελία αφορούν εκβιασμούς και εγκληματική οργάνωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ήρθε στη χώρα μας τον Δεκέμβριο του 2024.
