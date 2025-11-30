Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα ο Τούρκος υπήκοος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς
Τα εμβόλια ήταν τοποθετημένα σε αποσκευές κάτω από το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου
Στην Εισαγγελία Αλεξανδρούπολης θα οδηγηθεί αύριο Δευτέρα (1/12) ο 40 χρονος Τούρκος υπήκοος που το βράδυ της περασμένης Παρασκευής συνελήφθη στο Τελωνείο Κήπων από ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε συνεργασία με ελεγκτές κτηνιάτρους του ΥΠΑΑΤ, με 8.000 παράνομα εμβόλια κατά της ευλογιάς προερχόμενα από την Τουρκία.
Τα εμβόλια θα διατείθονταν στη χώρα μας σε κτηνοτρόφους. Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων τα οποία είναι σκευάσματα χαμηλού κόστους η ζημιά όμως που προκαλούν στα ζώα είναι μεγάλη.
Ο 40χρονoς Τούρκος υπήκοος, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κρατείται το χρονικό αυτό διάστημα στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών ενώ ανάλογο περιστατικό αντιμετωπίσθηκε στις 16 Οκτωβρίου στο τελωνείο Κήπων όταν 60χρονος προσπάθησε να περάσει από το Τελωνείο στους Κήπους 1200 δόσεις εμβολίων κατά της ευλογιάς.
