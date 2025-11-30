Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα ο Τούρκος υπήκοος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Ευλογιά των αιγοπροβάτων Εμβόλιο Σύλληψη

Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα ο Τούρκος υπήκοος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς

Τα εμβόλια ήταν τοποθετημένα σε αποσκευές κάτω από το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου

Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα ο Τούρκος υπήκοος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Εισαγγελία Αλεξανδρούπολης θα οδηγηθεί αύριο Δευτέρα (1/12) ο 40 χρονος Τούρκος υπήκοος που το βράδυ της περασμένης Παρασκευής συνελήφθη στο Τελωνείο Κήπων από ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε συνεργασία με ελεγκτές κτηνιάτρους του ΥΠΑΑΤ, με 8.000 παράνομα εμβόλια κατά της ευλογιάς προερχόμενα από την Τουρκία.

Τα εμβόλια με τις ενδείξεις POXVACκαι POXDOLL ήταν τοποθετημένα σε αποσκευές κάτω από το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου.

Τα εμβόλια θα διατείθονταν στη χώρα μας σε κτηνοτρόφους. Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων τα οποία είναι σκευάσματα χαμηλού κόστους η ζημιά όμως που προκαλούν στα ζώα είναι μεγάλη.

Ο 40χρονoς Τούρκος υπήκοος, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κρατείται το χρονικό αυτό διάστημα στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών ενώ ανάλογο περιστατικό αντιμετωπίσθηκε στις 16 Οκτωβρίου στο τελωνείο Κήπων όταν 60χρονος προσπάθησε να περάσει από το Τελωνείο στους Κήπους 1200 δόσεις εμβολίων κατά της ευλογιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Χειρουργήθηκε και μπήκε στη ΜΕΘ η σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε στη Λούτσα - Το παρελθόν του οδηγού που παρέσυρε την οικογένεια

Κομμένη στα δύο η χώρα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών: Κλειστή η ΠΑΘΕ και ο Ε-65, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα για τις συλλήψεις

Οι Έλληνες κρατάμε χρυσές λίρες αξίας 5 δισ. ευρώ - Τα μυστικά της αγοράς και της πώλησης, γιατί έκανε ράλι 45% φέτος




3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης