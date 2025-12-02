Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Τούρκος συνελήφθη στη Χίο για κατασκοπεία
Στο σπίτι όπου διαμένει εντοπίστηκε εξοπλισμός που παραπέμπει σε παρακολούθηση, όπως τηλεφακοί, αλλά και λαθραία τσιγάρα
Ένας άνδρας από την Τουρκία, 61 ετών, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπείας, συνελήφθη τις προηγούμενες ημέρες από στελέχη του Λιμενικού στη Χίο.
Ο κατηγορούμενος βρέθηκε στο στόχαστρο των Αρχών έπειτα από πληροφορίες για εμπλοκή του σε παράνομες δραστηριότητες.
Από έρευνα που έγινε στο σπίτι όπου διαμένει στο νησί εντοπίστηκε εξοπλισμός που παραπέμπει σε παρακολούθηση (τηλεφακοί φωτογραφικής μηχανής, τρίποδο, κα.). Επίσης πληροφορίες αναφέρουν πως εντοπίστηκαν και λαθραία τσιγάρα.
Ο άνδρας συνελήφθη, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει περισσότερα γνωστά για τη δράση του.
