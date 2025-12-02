Τούρκος συνελήφθη στη Χίο για κατασκοπεία
Τούρκος συνελήφθη στη Χίο για κατασκοπεία

Στο σπίτι όπου διαμένει εντοπίστηκε εξοπλισμός που παραπέμπει σε παρακολούθηση, όπως τηλεφακοί, αλλά και λαθραία τσιγάρα

Τούρκος συνελήφθη στη Χίο για κατασκοπεία
Ένας άνδρας από την Τουρκία, 61 ετών, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπείας, συνελήφθη τις προηγούμενες ημέρες από στελέχη του Λιμενικού στη Χίο.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε στο στόχαστρο των Αρχών έπειτα από πληροφορίες για εμπλοκή του σε παράνομες δραστηριότητες.

Από έρευνα που έγινε στο σπίτι όπου διαμένει στο νησί εντοπίστηκε εξοπλισμός που παραπέμπει σε παρακολούθηση (τηλεφακοί φωτογραφικής μηχανής, τρίποδο, κα.). Επίσης πληροφορίες αναφέρουν πως εντοπίστηκαν και λαθραία τσιγάρα.

Ο άνδρας συνελήφθη, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει περισσότερα γνωστά για τη δράση του.


