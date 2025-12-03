Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Τα Διοικητικά Δικαστήρια της Πάτρας μεταφέρονται σε νέο κτίριο στο κέντρο της πόλης
Τα Διοικητικά Δικαστήρια της Πάτρας μεταφέρονται σε νέο κτίριο στο κέντρο της πόλης
Το νέο κτίριο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το υπάρχον Δικαστικό Μέγαρο, διευκολύνοντας την πρόσβαση τόσο των πολιτών όσο και των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων
Μεταφέρονται τα Διοικητικά Δικαστήρια της Πάτρας σε νέο κτίριο στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Γούναρη, Κανακάρη και Κανάρη. Το ακίνητο έχει τρεις ορόφους και υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 3.724 τ.μ.
Ειδικότερα, σήμερα, υπεγράφη στο υπουργείο Δικαιοσύνης, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, του υφυπουργού Ιωάννη Μπούγα, του γενικού γραμματέα Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκου, καθώς και εκπροσώπων της εκμισθώτριας εταιρείας ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. σύμβαση μίσθωσης για τη στέγαση των Διοικητικών Δικαστηρίων της Πάτρας,
Η σύμβαση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, υπεγράφη από την υπηρεσιακή γραμματέα του υπουργείου Βασιλική Γιαβή και τον νόμιμο εκπρόσωπο της εκμισθώτριας εταιρείας Γεώργιο Ταμπουρέα.
Η θέση του νέου κτιρίου, που θα στεγαστούν τα Διοικητικά Δικαστήρια της αχαϊκής πρωτεύουσας, είναι ιδιαίτερα προνομιακή, καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το υπάρχον Δικαστικό Μέγαρο, διευκολύνοντας την πρόσβαση τόσο των πολιτών όσο και των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων.
Παράλληλα, το κτίριο θα είναι πλήρως προσβάσιμο και σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού, με τρεις εισόδους για μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια, καθώς και όλες τις απαραίτητες προβλέψεις για άτομα με αναπηρία.
Ακόμη, το κτίριο θα ανακαινιστεί κατά τρόπο ώστε να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας με στόχο την πιστοποίηση LEED, δηλαδή, ενεργειακά αποδοτικά συστήματα κλιματισμού, φωτισμός LED τελευταίας γενιάς, έξυπνο σύστημα διαχείρισης κτιρίου (BMS), πλήρη παθητική και ενεργητική πυροπροστασία και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του έργου τον Ιούνιο του 2027, το νέο κτίριο θα αποτελέσει έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο απονομής Διοικητικής Δικαιοσύνης, αντάξιο των αναγκών της πόλης και των πολιτών της Πάτρας.
Η νέα μίσθωση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των δικαστηρίων της χώρας.
Ειδικότερα, σήμερα, υπεγράφη στο υπουργείο Δικαιοσύνης, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, του υφυπουργού Ιωάννη Μπούγα, του γενικού γραμματέα Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκου, καθώς και εκπροσώπων της εκμισθώτριας εταιρείας ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. σύμβαση μίσθωσης για τη στέγαση των Διοικητικών Δικαστηρίων της Πάτρας,
Η σύμβαση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, υπεγράφη από την υπηρεσιακή γραμματέα του υπουργείου Βασιλική Γιαβή και τον νόμιμο εκπρόσωπο της εκμισθώτριας εταιρείας Γεώργιο Ταμπουρέα.
Η θέση του νέου κτιρίου, που θα στεγαστούν τα Διοικητικά Δικαστήρια της αχαϊκής πρωτεύουσας, είναι ιδιαίτερα προνομιακή, καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το υπάρχον Δικαστικό Μέγαρο, διευκολύνοντας την πρόσβαση τόσο των πολιτών όσο και των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων.
Παράλληλα, το κτίριο θα είναι πλήρως προσβάσιμο και σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού, με τρεις εισόδους για μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια, καθώς και όλες τις απαραίτητες προβλέψεις για άτομα με αναπηρία.
Ακόμη, το κτίριο θα ανακαινιστεί κατά τρόπο ώστε να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας με στόχο την πιστοποίηση LEED, δηλαδή, ενεργειακά αποδοτικά συστήματα κλιματισμού, φωτισμός LED τελευταίας γενιάς, έξυπνο σύστημα διαχείρισης κτιρίου (BMS), πλήρη παθητική και ενεργητική πυροπροστασία και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του έργου τον Ιούνιο του 2027, το νέο κτίριο θα αποτελέσει έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο απονομής Διοικητικής Δικαιοσύνης, αντάξιο των αναγκών της πόλης και των πολιτών της Πάτρας.
Η νέα μίσθωση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των δικαστηρίων της χώρας.
Ειδήσεις σήμερα:
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για κακοκαιρία από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη: Οι κόκκινες περιοχές, προειδοποίηση και για την Αττική
Ζευγάρι Ρώσων απατεώνων crypto βασανίστηκε μέχρι θανάτου στα Αραβικά Εμιράτα για να δώσει τους κωδικούς για τα 430 εκατ. ευρώ τους
Βίντεο: Τα «γαλλικά» του Μπέου προκάλεσαν αμηχανία στην Ανδρομάχη και τον Σωτήρη Πολύζο στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Βόλο
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για κακοκαιρία από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη: Οι κόκκινες περιοχές, προειδοποίηση και για την Αττική
Ζευγάρι Ρώσων απατεώνων crypto βασανίστηκε μέχρι θανάτου στα Αραβικά Εμιράτα για να δώσει τους κωδικούς για τα 430 εκατ. ευρώ τους
Βίντεο: Τα «γαλλικά» του Μπέου προκάλεσαν αμηχανία στην Ανδρομάχη και τον Σωτήρη Πολύζο στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Βόλο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα