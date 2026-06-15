Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σκόπελο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Σκόπελος

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σκόπελο

Κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Μαγνησίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σκόπελο
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κλήμα στην Σκόπελο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική παρότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη περιοχή, όπου ήταν αδύνατον να μεταβούν οχήματα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσέγγισαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της και αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Επιπλέον σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Μαγνησίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι του Βόλου και 6 οχήματα ενώ από αέρος επιχείρησαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Δείτε φωτογραφίες από την περιοχή 

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σκόπελο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σκόπελο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σκόπελο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σκόπελο
UPD:

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