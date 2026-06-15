Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Χαμός σε νυχτερινό μαγαζί στο Ρέθυμνο: Έπεφταν «βροχή» οι μπουνιές μεταξύ νεαρών, δείτε βίντεο
Χαμός σε νυχτερινό μαγαζί στο Ρέθυμνο: Έπεφταν «βροχή» οι μπουνιές μεταξύ νεαρών, δείτε βίντεο
Σε ρινγκ μετατράπηκε νυχτερινό κατάστημα, όταν νεαροί πιάστηκαν στα χέρια
Ένταση επικράτησε το βράδυ της Κυριακής σε νυχτερινό μαγαζί στο Ρέθυμνο, όταν νεαροί πιάστηκαν στα χέρια, μπροστά στα μάτια θαμώνων που παρακολουθούσαν τα όσα συνέβαιναν μπροστά στα μάτια τους.
Σύμφωνα με όσα καταγράφονται σε σύντομο βίντεο, τουλάχιστον έξι νεαρά άτομα φαίνονται να ανταλλάσσουν χτυπήματα μεταξύ τους, με την κατάσταση να ξεφεύγει.
Ο καβγάς ξέσπασε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, ενώ η ένταση του επεισοδίου ήταν μεγάλη, με τις γροθιές και τις μπουνιές να πέφτουν... βροχή.
Το βίντεο που δημοσίευσε το neakriti.gr έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις εικόνες από τον καβγά να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου λίγες ώρες μετά το συμβάν.
Σύμφωνα με όσα καταγράφονται σε σύντομο βίντεο, τουλάχιστον έξι νεαρά άτομα φαίνονται να ανταλλάσσουν χτυπήματα μεταξύ τους, με την κατάσταση να ξεφεύγει.
Ο καβγάς ξέσπασε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, ενώ η ένταση του επεισοδίου ήταν μεγάλη, με τις γροθιές και τις μπουνιές να πέφτουν... βροχή.
Το βίντεο που δημοσίευσε το neakriti.gr έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις εικόνες από τον καβγά να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου λίγες ώρες μετά το συμβάν.
Δείτε το βίντεο
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