Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Συνελήφθη 43χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στον Άγιο Παντελεήμονα, βρέθηκαν πάνω του 28 συσκευασίες κάνναβης
Συνελήφθη 43χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στον Άγιο Παντελεήμονα, βρέθηκαν πάνω του 28 συσκευασίες κάνναβης
Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 96 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
Στη σύλληψη ενός 43χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/6) η Αστυνομία στον Άγιο Παντελεήμονα.
Ειδικότερα, αστυνομικοί πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, όταν έκριναν ύποπτο τον 43χρονο και τον κάλεσαν για έλεγχο. Στο πλαίσιο του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του 28 νάιλον συσκευασίες κάνναβης βάρους 67 γραμμ. έτοιμες για διακίνηση και το χρηματικό ποσό των 145 ευρώ.
Στη συνέχεια μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 31 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
- Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
- Πλήθος νάιλον συσκευασιών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδικότερα, αστυνομικοί πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, όταν έκριναν ύποπτο τον 43χρονο και τον κάλεσαν για έλεγχο. Στο πλαίσιο του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του 28 νάιλον συσκευασίες κάνναβης βάρους 67 γραμμ. έτοιμες για διακίνηση και το χρηματικό ποσό των 145 ευρώ.
Στη συνέχεια μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 31 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
- Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
- Πλήθος νάιλον συσκευασιών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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