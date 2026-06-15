Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 83χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο στον κόμβο Αρχανών με θύμα 47χρονο μοτοσικλετιστή
Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 83χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο στον κόμβο Αρχανών με θύμα 47χρονο μοτοσικλετιστή
Ο 47χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή
Την προφυλάκιση του 83χρονου οδηγού αποφάσισαν η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας Ηρακλείου μετά την απολογία του για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το Σάββατο (13/6) στον άξονα Ηράκλειο-Βιάννος και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 47χρονου μοτοσικλετιστή.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κλήθηκε να καταθέσει σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στο δυστύχημα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφού εξετάστηκαν τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δικαστικές Αρχές έκριναν ότι θα πρέπει να κρατηθεί προσωρινά μέχρι την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.
Ο 47χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Χθες, στις 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στο Χουδέτσι, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 47χρονο.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κλήθηκε να καταθέσει σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στο δυστύχημα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφού εξετάστηκαν τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δικαστικές Αρχές έκριναν ότι θα πρέπει να κρατηθεί προσωρινά μέχρι την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.
Ο 47χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Χθες, στις 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στο Χουδέτσι, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 47χρονο.
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