Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από 16 - 20 Ιουνίου στην γέφυρα της Διώρυγας της Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Διώρυγα της Κορίνθου Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Φορτηγά

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από 16 - 20 Ιουνίου στην γέφυρα της Διώρυγας της Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα

Η κυκλοφορία των φορτηγών θα διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού μεταξύ των κόμβων Επιδαύρου και Λουτρακίου

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από 16 - 20 Ιουνίου στην γέφυρα της Διώρυγας της Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στη Διώρυγα της Κορίνθου λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης στη δίδυμη οδική γέφυρα, στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών, από την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους άνω των 26 τόνων από τη γέφυρα της Διώρυγας Κορίνθου στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα.

Η απαγόρευση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια οι προγραμματισμένες εργασίες βαριάς συντήρησης της γέφυρας, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας της οδικής υποδομής.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από 16 - 20 Ιουνίου στην γέφυρα της Διώρυγας της Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα


Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα φορτηγά που εμπίπτουν στον συγκεκριμένο περιορισμό θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, μεταξύ του κόμβου Επιδαύρου (Χ.Θ. 76,4) και του κόμβου Λουτρακίου (Χ.Θ. 75,6), ακολουθώντας την προβλεπόμενη εναλλακτική διαδρομή.

Οι οδηγοί των βαρέων οχημάτων καλούνται να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Thema Insights

Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης