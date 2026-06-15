Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από 16 - 20 Ιουνίου στην γέφυρα της Διώρυγας της Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα
Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από 16 - 20 Ιουνίου στην γέφυρα της Διώρυγας της Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα
Η κυκλοφορία των φορτηγών θα διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού μεταξύ των κόμβων Επιδαύρου και Λουτρακίου
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στη Διώρυγα της Κορίνθου λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης στη δίδυμη οδική γέφυρα, στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών, από την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους άνω των 26 τόνων από τη γέφυρα της Διώρυγας Κορίνθου στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα.
Η απαγόρευση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια οι προγραμματισμένες εργασίες βαριάς συντήρησης της γέφυρας, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας της οδικής υποδομής.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα φορτηγά που εμπίπτουν στον συγκεκριμένο περιορισμό θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, μεταξύ του κόμβου Επιδαύρου (Χ.Θ. 76,4) και του κόμβου Λουτρακίου (Χ.Θ. 75,6), ακολουθώντας την προβλεπόμενη εναλλακτική διαδρομή.
Οι οδηγοί των βαρέων οχημάτων καλούνται να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών, από την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους άνω των 26 τόνων από τη γέφυρα της Διώρυγας Κορίνθου στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα.
Η απαγόρευση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια οι προγραμματισμένες εργασίες βαριάς συντήρησης της γέφυρας, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας της οδικής υποδομής.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα φορτηγά που εμπίπτουν στον συγκεκριμένο περιορισμό θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, μεταξύ του κόμβου Επιδαύρου (Χ.Θ. 76,4) και του κόμβου Λουτρακίου (Χ.Θ. 75,6), ακολουθώντας την προβλεπόμενη εναλλακτική διαδρομή.
Οι οδηγοί των βαρέων οχημάτων καλούνται να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των εργασιών.
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