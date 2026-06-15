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Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ο Ινφαντίνο πρότεινε φιλικό ματς Παλαιστίνη εναντίον Ισραήλ
Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ο Ινφαντίνο πρότεινε φιλικό ματς Παλαιστίνη εναντίον Ισραήλ
Ο Ελβετός πρόεδρος της FIFA βλέπει αυτόν τον αγώνα ως μεγάλη ευκαιρία για να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στους δύο λαούς
Η FIFA πρότεινε να γίνει εναρκτήριος αγώνας για νέο φεστιβάλ ποδοσφαίρου των Κ15, με αντίπαλες ομάδες την Παλαιστίνη και το Ισραήλ.
Η διοργάνωση αυτή θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ με τη συμμετοχή και των 211 ομοσπονδιών-μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας.
Η πρωτοβουλία για αυτό το ματς ανήκει στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ιφαντίνο, ο οποίος σύμφωνα με το Athletic το βλεπει ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομοσπονδίες.
Θυμόμαστε ότι στο ετήσιο συνέδριο που είχε πραγματοποιηθεί, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, αρνήθηκε να συμμετέχει στη φωτογράφιση με τους ομολόγους του διαμαρτυρόμενος για τη γενοκτονία που γίνεται στην χώρα του.
Η ισραηλινή ομοσπονδία έχει δηλώσει πως είναι ανοιχτή στο να γίνει αυτό το ματς, ενώ η παλαιστινιακή πλευρά δεν έχει σχολιάσει την πρόταση.
Η διοργάνωση αυτή θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ με τη συμμετοχή και των 211 ομοσπονδιών-μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας.
Η πρωτοβουλία για αυτό το ματς ανήκει στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ιφαντίνο, ο οποίος σύμφωνα με το Athletic το βλεπει ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομοσπονδίες.
Θυμόμαστε ότι στο ετήσιο συνέδριο που είχε πραγματοποιηθεί, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, αρνήθηκε να συμμετέχει στη φωτογράφιση με τους ομολόγους του διαμαρτυρόμενος για τη γενοκτονία που γίνεται στην χώρα του.
Η ισραηλινή ομοσπονδία έχει δηλώσει πως είναι ανοιχτή στο να γίνει αυτό το ματς, ενώ η παλαιστινιακή πλευρά δεν έχει σχολιάσει την πρόταση.
Fifa is privately discussing the prospect of Israel playing Palestine in the opening match of a new under-15s football festival in the United States.— Telegraph Football (@TeleFootball) June 15, 2026
Behind-the-scenes discussions came after a previous attempt by Gianni Infantino to play peacemaker backfired at its annual… pic.twitter.com/G7fvHAhH2W
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