Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ο Ινφαντίνο πρότεινε φιλικό ματς Παλαιστίνη εναντίον Ισραήλ

Ο Ελβετός πρόεδρος της FIFA βλέπει αυτόν τον αγώνα ως μεγάλη ευκαιρία για να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στους δύο λαούς