Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ο Ινφαντίνο πρότεινε φιλικό ματς Παλαιστίνη εναντίον Ισραήλ
SPORTS
Τζιάνι Ινφαντίνο FIFA Παλαιστίνη Ισραήλ φιλικό

Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ο Ινφαντίνο πρότεινε φιλικό ματς Παλαιστίνη εναντίον Ισραήλ

Ο Ελβετός πρόεδρος της FIFA βλέπει αυτόν τον αγώνα ως μεγάλη ευκαιρία για να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στους δύο λαούς

Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ο Ινφαντίνο πρότεινε φιλικό ματς Παλαιστίνη εναντίον Ισραήλ
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Η FIFA πρότεινε να γίνει εναρκτήριος αγώνας για νέο φεστιβάλ ποδοσφαίρου των Κ15, με αντίπαλες ομάδες την Παλαιστίνη και το Ισραήλ.

Η διοργάνωση αυτή θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ με τη συμμετοχή και των 211 ομοσπονδιών-μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας.

Η πρωτοβουλία για αυτό το ματς ανήκει στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ιφαντίνο, ο οποίος σύμφωνα με το Athletic το βλεπει ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομοσπονδίες.

Θυμόμαστε ότι στο ετήσιο συνέδριο που είχε πραγματοποιηθεί, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, αρνήθηκε να συμμετέχει στη φωτογράφιση με τους ομολόγους του διαμαρτυρόμενος για τη γενοκτονία που γίνεται στην χώρα του.

Η ισραηλινή ομοσπονδία έχει δηλώσει πως είναι ανοιχτή στο να γίνει αυτό το ματς, ενώ η παλαιστινιακή πλευρά δεν έχει σχολιάσει την πρόταση.

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