ΥΠΑΑΤ: Παρατείνεται έως 9/8 η διάθεση 79 στρατιωτικών κτηνιάτρων για την αντιμετώπιση ευλογιάς και αφθώδους πυρετού
ΕΛΛΑΔΑ
Κτηνίατροι Ευλογιά Αφθώδης πυρετός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνεται έως 9/8 η διάθεση 79 στρατιωτικών κτηνιάτρων για την αντιμετώπιση ευλογιάς και αφθώδους πυρετού

Η παράταση ενισχύει ουσιαστικά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών και συμβάλλει στην προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνεται έως 9/8 η διάθεση 79 στρατιωτικών κτηνιάτρων για την αντιμετώπιση ευλογιάς και αφθώδους πυρετού
Έως τις 9 Αυγούστου παρατείνεται η διάθεση 79 στρατιωτικών κτηνιάτρων για την αντιμετώπιση ευλογιάς και αφθώδους πυρετού στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Η μάχη απέναντι στις επιζωοτίες δίνεται καθημερινά στο πεδίο, με συνεργασία και διαρκή επαγρύπνηση» τόνισε σε δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης και πρόσθεσε «Η παράταση της διάθεσης των στρατιωτικών κτηνιάτρων ενισχύει ουσιαστικά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών και συμβάλλει στην προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, το ΓΕΕΘΑ και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για τη σημαντική συνδρομή τους σε αυτή την εθνική προσπάθεια».

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, συνολικά διατίθενται 79 στελέχη, εκ των οποίων 71 σε άμεση διάθεση και 8 σε ετοιμότητα, με κατανομή στις Περιφερειακές Ενότητες όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη ενίσχυσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η παρουσίαση του μετακινούμενου προσωπικού στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων και η ανάληψη καθηκόντων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026.

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