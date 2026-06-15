Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Ανακαλείται φιλέτο καπνιστής πέστροφας λόγω λιστέριας
Ανακαλείται φιλέτο καπνιστής πέστροφας λόγω λιστέριας
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος
Νέα ανάκληση προϊόντος ανακοίνωσε ο ΕΦΕΤ μετά τον πρόσφατο εντοπισμό του επικίνδυνου βακτηρίου Listeria monocytogenes σε μαριναρισμένη καπνιστή πέστροφα που κυκλοφορούσε στην αγορά.
Αυτή τη φορά, η ανάκληση αφορά φιλέτο καπνιστής πέστροφας στο οποίο εντοπίστηκε ο ίδιος παθογόνος μικροοργανισμός.
Πρόκειται για την «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου (φιλέτο)» με εμπορική ονομασία «frésco» και ημερομηνία παραγωγής 16.04.2026 και ημερομηνία ανάλωσης 14.08.2026 της επιχείρησης «Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». Από την ανάλυση του δείγματος, η οποία διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του Ε.Φ.Ε.Τ., διαπιστώθηκε η ΠΑΡΟΥΣΙΑ του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος ενώ απευθυνόμενος στους καταναλωτές, τους κάλεσε αν έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι σε συνεργασία με Περ. Δ/νση Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ και τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (επισυνάπτονται ενδεικτικές φωτογραφίες), να μην το καταναλώσουν.
Αυτή τη φορά, η ανάκληση αφορά φιλέτο καπνιστής πέστροφας στο οποίο εντοπίστηκε ο ίδιος παθογόνος μικροοργανισμός.
Πρόκειται για την «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου (φιλέτο)» με εμπορική ονομασία «frésco» και ημερομηνία παραγωγής 16.04.2026 και ημερομηνία ανάλωσης 14.08.2026 της επιχείρησης «Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». Από την ανάλυση του δείγματος, η οποία διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του Ε.Φ.Ε.Τ., διαπιστώθηκε η ΠΑΡΟΥΣΙΑ του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος ενώ απευθυνόμενος στους καταναλωτές, τους κάλεσε αν έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.
Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤΣε συνέχεια του από 10.06.2026 σχετικού δελτίου τύπου του ΕΦΕΤ, και στο πλαίσιο επιδημιολογικής διερεύνησης κρούσματος λιστερίωσης κατόπιν ενημέρωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Περιφερειακή Δ/νση Αττικής του ΕΦΕΤ, διενήργησε έκτακτο έλεγχο και προέβη σε δειγματοληψία προϊόντος «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου (φιλέτο)» με εμπορική ονομασία «frésco» και ημερομηνία παραγωγής 16.04.2026 και ημερομηνία ανάλωσης 14.08.2026 της επιχείρησης «Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». Από την ανάλυση του δείγματος, η οποία διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του Ε.Φ.Ε.Τ., διαπιστώθηκε η ΠΑΡΟΥΣΙΑ του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι σε συνεργασία με Περ. Δ/νση Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ και τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (επισυνάπτονται ενδεικτικές φωτογραφίες), να μην το καταναλώσουν.
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