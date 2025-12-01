«Έχεις σκοτώσει άνθρωπο - Με πονάει το αυτί μου»: Ο εξωφρενικός διάλογος του οδηγού στη Λούτσα με διασώστη, τι λέει αυτόπτης μάρτυρας
«Έχεις σκοτώσει άνθρωπο - Με πονάει το αυτί μου»: Ο εξωφρενικός διάλογος του οδηγού στη Λούτσα με διασώστη, τι λέει αυτόπτης μάρτυρας
«Εγώ μια χαρά τον είδα, δεν τον είδα σε κατάσταση σοκ» είπε η μάρτυρας
Αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία μιας γυναίκας που βρέθηκε στο σημείο του θανατηφόρου τροχαίου στη Λούτσα λίγα λεπτά μετά τη φονική παράσυρση του 24χρονου.
Σύμφωνα με όσα είπε στον ΑΝΤ1 «ήταν σοκαριστικό πως όταν του το είπε ένας από το ΕΚΑΒ ότι "έχεις σκοτώσει έναν άνθρωπο" η απάντηση ήταν "ναι,ε; με πονάει το αυτί μου"».
«Δεν νομίζω ότι είχε καταλάβει τι είχε κάνει. Εγώ μια χαρά τον είδα, δεν τον είδα σε κατάσταση σοκ, κοιτούσε το αυτοκίνητό του αν έχει πάθει κάτι. Δεν νομίζω ότι είχε καταλάβει κάτι» πρόσθεσε η ίδια μάρτυρας
Ερωτηθείσα, δε, αν ο 29χρονος οδηγός είχε κάποια συναισθηματική αντίδραση, απάντησε «σε καμία περίπτωση δεν χτυπιόταν, όλοι οι υπόλοιποι ναι, εκτός από αυτόν»
Σύμφωνα με την ίδια «αρχικά άκουσα τον θόρυβο. Φώναξαν κάποιον που ξέρει ΚΑΡΠΑ και επειδή γνωρίζω κατέβηκα στα 5-10 πρώτα λεπτά. Έβαλα το χέρι στην καρωτίδα του νεαρού και μου φάνηκε νεκρός. Η μητέρα του ήταν σε κατάσταση σοκ, κρατούσαν την κοπέλα του αγκαλιά με ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια»
Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του 29χρονου οδηγού, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο. Η πρώτη ακούσια δίκη έχει οριστεί για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος οδηγός είχε στο παρελθόν εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός του και ελαφρά ο ίδιος, ενώ φέρεται επίσης να έχει συλληφθεί για ναρκωτικά.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το protothema.gr διακρίνεται το μπλε ΙΧ να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να «καρφώνεται» στο μαύρο.
Ο 24χρονος ο οποίος βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου εκτινάχτηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε με το κεφάλι στο κράσπεδο βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο ενώ οι άλλοι δύο πεζοί παρασύρθηκαν από το μπλε αμάξι που συνέχισε την «τρελή» πορεία του.
Δείτε το βίντεο με την πρώτη πρόσκρουση του μπλε ΙΧ σε παρκαρισμένο:
Σύμφωνα με όσα είπε στον ΑΝΤ1 «ήταν σοκαριστικό πως όταν του το είπε ένας από το ΕΚΑΒ ότι "έχεις σκοτώσει έναν άνθρωπο" η απάντηση ήταν "ναι,ε; με πονάει το αυτί μου"».
«Δεν νομίζω ότι είχε καταλάβει τι είχε κάνει. Εγώ μια χαρά τον είδα, δεν τον είδα σε κατάσταση σοκ, κοιτούσε το αυτοκίνητό του αν έχει πάθει κάτι. Δεν νομίζω ότι είχε καταλάβει κάτι» πρόσθεσε η ίδια μάρτυρας
Ερωτηθείσα, δε, αν ο 29χρονος οδηγός είχε κάποια συναισθηματική αντίδραση, απάντησε «σε καμία περίπτωση δεν χτυπιόταν, όλοι οι υπόλοιποι ναι, εκτός από αυτόν»
Σύμφωνα με την ίδια «αρχικά άκουσα τον θόρυβο. Φώναξαν κάποιον που ξέρει ΚΑΡΠΑ και επειδή γνωρίζω κατέβηκα στα 5-10 πρώτα λεπτά. Έβαλα το χέρι στην καρωτίδα του νεαρού και μου φάνηκε νεκρός. Η μητέρα του ήταν σε κατάσταση σοκ, κρατούσαν την κοπέλα του αγκαλιά με ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια»
Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του 29χρονου οδηγού, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο. Η πρώτη ακούσια δίκη έχει οριστεί για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος οδηγός είχε στο παρελθόν εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός του και ελαφρά ο ίδιος, ενώ φέρεται επίσης να έχει συλληφθεί για ναρκωτικά.
Είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο
Πώς έγινε το δυστύχημαΤο τροχαίο έγινε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος. Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 29χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια πάνω σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή και η 21 ετών φίλη του θύματος. Εκείνη την ώρα τα τέσσερα άτομα μετέφεραν πράγματα και τα έβαζαν στο πορτ μπαγκάζ. Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα τον 24χρονο και σοβαρά την 21χρονη φίλη του θύματος.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το protothema.gr διακρίνεται το μπλε ΙΧ να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να «καρφώνεται» στο μαύρο.
Δείτε το βίντεο - ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:
Ο 24χρονος ο οποίος βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου εκτινάχτηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε με το κεφάλι στο κράσπεδο βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο ενώ οι άλλοι δύο πεζοί παρασύρθηκαν από το μπλε αμάξι που συνέχισε την «τρελή» πορεία του.
Δείτε το βίντεο με την πρώτη πρόσκρουση του μπλε ΙΧ σε παρκαρισμένο:
Ήρθε στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της κοπέλας τουΗ τραγική ειρωνεία είναι ότι ο 24χρονος έμενε στο εξωτερικό και βρισκόταν στη Ελλάδα μόλις λίγες ώρες καθώς είχε ταξιδέψει για να παραβρεθεί στην ορκωμοσία της φίλης του στο πανεπιστήμιο.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι αλλάζει στις κληρονομιές και τις διαθήκες - Δείτε παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις
Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λούτσα - Συγγνώμη ζήτησε η μητέρα του οδηγού
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Τι αλλάζει στις κληρονομιές και τις διαθήκες - Δείτε παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις
Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λούτσα - Συγγνώμη ζήτησε η μητέρα του οδηγού
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα