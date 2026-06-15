Έβαζαν κώνους σε δρόμους και πεζοδρόμια του Πειραιά για να «κρατούν» θέσεις πάρκινγκ για πελάτες καταστήματος και ζητούσαν χρήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς Πάρκινγκ

Έβαζαν κώνους σε δρόμους και πεζοδρόμια του Πειραιά για να «κρατούν» θέσεις πάρκινγκ για πελάτες καταστήματος και ζητούσαν χρήματα

Συνελήφθησαν ένας παρκαδόρος και ο υπεύθυνος καταστήματος

Έβαζαν κώνους σε δρόμους και πεζοδρόμια του Πειραιά για να «κρατούν» θέσεις πάρκινγκ για πελάτες καταστήματος και ζητούσαν χρήματα
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Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 47 και 62 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής στον Πειραιά, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημόσιων χώρων με σκοπό την εξυπηρέτηση πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 47χρονος, ο οποίος λειτουργούσε ως παρκαδόρος, παραλάμβανε τα οχήματα των πελατών του καταστήματος και τα στάθμευε σε δημόσιους χώρους, όπως οδοί και πεζοδρόμια, τους οποίους είχε προηγουμένως καταλάβει τοποθετώντας κώνους και δίκυκλες μοτοσικλέτες προκειμένου να αποτρέπεται η στάθμευση άλλων οχημάτων.

Κατά την επιστροφή των οχημάτων στους ιδιοκτήτες τους, φέρεται να λάμβανε χρηματικό αντίτιμο χωρίς να εκδίδεται το προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό. Μαζί του συνελήφθη και ο 62χρονος προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), έπειτα από καταγγελίες και πληροφορίες για παράνομη δέσμευση θέσεων στάθμευσης στην περιοχή του Πειραιά.

Σε βάρος των δύο σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για παρόμοιες παραβάσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση το επόμενο διάστημα.
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