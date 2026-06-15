Ανακοινώθηκαν οι 15 φιναλίστ για τα βραβεία χειροτεχνίας Nóema Craft Prize 2026

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Η διεπιστημονική πολιτιστική πλατφόρμα Nóema ανακοίνωσε τους 15 φιναλίστ του Nóema Craft Prize, ενός θεσμού που γεννήθηκε με σκοπό να αναδείξει και να στηρίξει την αριστεία και το καλλιτεχνικό όραμα στη σύγχρονη ελληνική χειροτεχνία.Στην πρώτη του διοργάνωση, το Nóema Craft Prize έτυχε εντυπωσιακής ανταπόκρισης, λαμβάνοντας εκατοντάδες αιτήσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας, πολλαπλών τεχνικών, υφών και υλικοτήτων. Από το μάρμαρο και τον πηλό, έως τα νήματα και το ξύλο, οι δημιουργοί κατέθεσαν έργα που επαναπροσδιορίζουν τα όρια των υλικών και των παραδοσιακών τεχνικών.Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (Experts Panel) εξέτασε το σύνολο των συμμετοχών με γνώμονα την τεχνική αρτιότητα, τη δημιουργική αυθεντικότητα και τη σύγχρονη εννοιολογική προσέγγιση της παράδοσης και επέλεξε 15 φιναλίστ.Το Experts’ Panel απαρτίζεται από προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας από τον χώρο της τέχνης, του design, της αρχιτεκτονικής και του πολιτισμού: Pierre Alexis Dumas, Leanne Sacramone, Έυα Βασλαματζή, Κωστής Βελώνης, Ειρήνη Γερουλάνου, Αγγελική Γιαννακίδου, Τίνα Δασκαλαντωνάκη, Λουκία Θωμοπούλου, Βιργινία Ματσέλη, Βάνα Ξένου, Βασίλης Οικονομόπουλος, Έλλη Παγκάλου, Κώστας Στασινόπουλος, Γιώργος Τζιρτζιλάκης.Οι δημιουργίες των 15 φιναλίστ θα παρουσιαστούν σε μια ειδικά επιμελημένη έκθεση που θα φιλοξενηθεί στον ιστορικό και αρχιτεκτονικά εμβληματικό χώρο του Καπνεργοστασίου της Βουλής των Ελλήνων, από τις 18 έως τις 30 Ιουνίου. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 19:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας. Η έκθεση πραγματοποιείται με την ευγενική στήριξη του Καπνεργοστασίου, της Βουλής των Ελλήνων.Με την ολοκλήρωση της έκθεσης, η Διεθνής Κριτική Επιτροπή (Jury) θα ανακοινώσει τους νικητές της φετινής διοργάνωσης:Το Jury αποτελείται από τους: Manuela Luca Dazio, Nicoletta Fiorucci, Amin Jaffer, Γεράσιμο Γιανόπουλο, Κατερίνα Γρέγου, Ελίνα Κουντούρη και Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου.• Μεγάλο Βραβείο (Nóema Craft Prize): Συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο €30.000, με στόχο την έμπρακτη υποστήριξη του δημιουργού για την εξέλιξη του έργου του.• Ειδικές Μνείες (Special Mentions): Θα απονεμηθούν δύο διακρίσεις, συνοδευόμενες από το ποσό των €5.000 έκαστη.Το Nóema είναι μια διεπιστημονική πολιτιστική πλατφόρμα που καλεί σε δημιουργικό διάλογο τη χειροτεχνία, τη σύγχρονη τέχνη, το design, την αρχιτεκτονική και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Αποτελεί ένα ζωντανό οικοσύστημα συνεργασίας όπου δημιουργοί, στοχαστές και φορείς συναντιούνται και διερευνούν νέες μορφές έκφρασης πέρα από τα όρια των επιμέρους πεδίων τους. Το Nóema βρίσκεται στο σταυροδρόμι του πολιτισμού, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας, με το Craft Prize να αποτελεί την πρώτη του επίσημη δράση.