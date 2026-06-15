Nottingham Open: Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε από το Νο 122 της παγκόσμιας κατάταξης, Τσινγουέν Ζενγκ

Παρά το καλό ξεκίνημα και την κατάκτηση του πρώτου σετ, η Μαρία Σάκκαρη έχασε από την Κινέζα Τσινγουέν Ζενγκ (Νο 122 στον κόσμο) με 4-6, 7-6(1), 6-4 και αποκλείστηκε από τον 1ο γύρο στο Nottingham Open.



Η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να κάνει break στο 3ο γκέιμ (στη δεύτερη ευκαιρία της) και αμέσως μετά να σώσει break point της Ζενγκ και να κρατήσει το σερβίς της για το 3-1.



Αυτή η αλληλουχία αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του πρώτου σετ, καθώς στη συνέχεια οι δύο παίκτριες κράτησαν εύκολα τα σερβίς τους, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να διατηρεί το προβάδισμα και να φτάνει στο 6-4.

PUTTING ON A SHOW! 🤩



Zheng is in a battle against Sakkari in Nottingham. #NottinghamOpen pic.twitter.com/aEYlQTfsUO — wta (@WTA) June 15, 2026

Το δεύτερο σετ κύλησε με τις δύο αντιπάλους να είναι πολύ αποτελεσματικές στο σερβίς τους και να μην απειλούνται, με μοναδική εξαίρεση το 8ο γκέιμ, όπου η Σάκκαρη βρέθηκε πίσω με 15-40, αλλά μπόρεσε να αντιδράσει και τελικά να το κερδίσει και να ισοφαρίσει σε 4-4.



Στο τάι-μπρέικ η Κινέζα κυριάρχησε απόλυτα, έχασε μόλις έναν πόντο και με 7-1 έστειλε τον αγώνα σε τρίτο και αποφασιστικό σετ.

Second set ✅



Zheng takes the second set 7-6(1) over Sakkari and forces a third in Nottingham. #NottinghamOpen pic.twitter.com/wp7ItdojrO — wta (@WTA) June 15, 2026



Εκεί, η Ζενγκ έδειξε να έχει περισσότερες δυνάμεις, συνέχισε να κρατάει εύκολα το σερβίς της και έψαχνε το break. Είχε μία πρώτη ευκαιρία στο 3-3, χωρίς να την αξιοποιήσει, αλλά στο 9ο γκέιμ προηγήθηκε 0-40.



Η Σάκκαρη έμεινε «ζωντανή» και πήρε μάλιστα και πλεονέκτημα κερδίζοντας τέσσερις διαδοχικούς πόντους, αλλά δεν μπόρεσε να «κλείσει» το γκέιμ και τελικά η Κινέζα έκανε το break και εν συνεχεία τελείωσε εύκολα το ματς στο σερβίς της.