Θρίλερ με την εξαφάνιση 45χρονης στην Κρήτη, τα ίχνη της αγνοούνται από τις 30 Μαΐου: Η έκκληση του αδερφού της

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στις 30 Μαΐου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με εργάτη προκειμένου να του παραδώσει χρηματικό ποσό - Έπειτα τα ίχνη της χάθηκαν