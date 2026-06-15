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Θρίλερ με την εξαφάνιση 45χρονης στην Κρήτη, τα ίχνη της αγνοούνται από τις 30 Μαΐου: Η έκκληση του αδερφού της
Θρίλερ με την εξαφάνιση 45χρονης στην Κρήτη, τα ίχνη της αγνοούνται από τις 30 Μαΐου: Η έκκληση του αδερφού της
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στις 30 Μαΐου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με εργάτη προκειμένου να του παραδώσει χρηματικό ποσό - Έπειτα τα ίχνη της χάθηκαν
Έντονη ανησυχία επικρατεί στα Χανιά και ευρύτερα στην Κρήτη, μετά την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από την περιοχή της Αγιάς.
Η γυναίκα αγνοείται από τις 30 Μαΐου, ενώ παρά τις έρευνες των Αρχών, μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο που να αποκαλύπτει τι συνέβη μετά τις τελευταίες γνωστές κινήσεις της.
Με την αγωνία να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ο αδερφός της 45χρονης απευθύνει έκκληση για βοήθεια καθώς οι φόβοι του ότι μπορεί να έχει συμβεί κάποιο κακό στην αγαπημένη του αδερφή έχουν αρχίσει και φουντώνουν.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 45χρονη έφυγε από το σπίτι της το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5), περίπου στις 14:00 το μεσημέρι. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε προγραμματισμένη συνάντηση με εργάτη προκειμένου να του παραδώσει χρηματικό ποσό. Το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου καταγράφηκε στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παράδοση των χρημάτων έγινε κανονικά, ωστόσο από εκείνο το χρονικό σημείο ή ένδειξη για την πορεία της.
Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις Αρχές αρκετές ημέρες αργότερα, στις 9 Ιουνίου, από τον αδελφό της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η καθυστέρηση οφείλεται σε οικογενειακές δυσκολίες και στην περιορισμένη επικοινωνία που είχαν μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους δεν ήταν ιδιαίτερα στενές τα τελευταία χρόνια, η Σταυρούλα επισκεπτόταν το πατρικό τους σπίτι και η 45χρονη δεν είχε εκφράσει πότε ανησυχίες ή προβληματισμούς που θα μπορούσαν να προμηνύουν μια τέτοια εξέλιξη.
Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο γύρω από την υπόθεση, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ανησυχητική. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία τραπεζική συναλλαγή, ανάληψη χρημάτων ή άλλη οικονομική δραστηριότητα που να συνδέεται με την 45χρονη μετά την ημέρα της εξαφάνισής της.
Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εργαζόταν σε επιχείρηση εστίασης, δεν χρησιμοποιούσε συστηματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν οδηγούσε, στοιχεία που δυσκολεύουν περαιτέρω την προσπάθεια εντοπισμού της και τον σχηματισμό μιας πιο ξεκάθαρης εικόνας για τις κινήσεις της.
Καθώς περνούν οι ημέρες χωρίς κανένα ίχνος ζωής, η αγωνία της οικογένειας αλλά και των τοπικών Αρχών κορυφώνεται. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να συλλέγουν και να αξιολογούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να ρίξει φως στην υπόθεση και να οδηγήσει στον εντοπισμό της 45χρονης.
Η γυναίκα αγνοείται από τις 30 Μαΐου, ενώ παρά τις έρευνες των Αρχών, μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο που να αποκαλύπτει τι συνέβη μετά τις τελευταίες γνωστές κινήσεις της.
Με την αγωνία να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ο αδερφός της 45χρονης απευθύνει έκκληση για βοήθεια καθώς οι φόβοι του ότι μπορεί να έχει συμβεί κάποιο κακό στην αγαπημένη του αδερφή έχουν αρχίσει και φουντώνουν.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 45χρονη έφυγε από το σπίτι της το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5), περίπου στις 14:00 το μεσημέρι. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε προγραμματισμένη συνάντηση με εργάτη προκειμένου να του παραδώσει χρηματικό ποσό. Το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου καταγράφηκε στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παράδοση των χρημάτων έγινε κανονικά, ωστόσο από εκείνο το χρονικό σημείο ή ένδειξη για την πορεία της.
Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις Αρχές αρκετές ημέρες αργότερα, στις 9 Ιουνίου, από τον αδελφό της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η καθυστέρηση οφείλεται σε οικογενειακές δυσκολίες και στην περιορισμένη επικοινωνία που είχαν μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους δεν ήταν ιδιαίτερα στενές τα τελευταία χρόνια, η Σταυρούλα επισκεπτόταν το πατρικό τους σπίτι και η 45χρονη δεν είχε εκφράσει πότε ανησυχίες ή προβληματισμούς που θα μπορούσαν να προμηνύουν μια τέτοια εξέλιξη.
Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο γύρω από την υπόθεση, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ανησυχητική. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία τραπεζική συναλλαγή, ανάληψη χρημάτων ή άλλη οικονομική δραστηριότητα που να συνδέεται με την 45χρονη μετά την ημέρα της εξαφάνισής της.
Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εργαζόταν σε επιχείρηση εστίασης, δεν χρησιμοποιούσε συστηματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν οδηγούσε, στοιχεία που δυσκολεύουν περαιτέρω την προσπάθεια εντοπισμού της και τον σχηματισμό μιας πιο ξεκάθαρης εικόνας για τις κινήσεις της.
Καθώς περνούν οι ημέρες χωρίς κανένα ίχνος ζωής, η αγωνία της οικογένειας αλλά και των τοπικών Αρχών κορυφώνεται. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να συλλέγουν και να αξιολογούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να ρίξει φως στην υπόθεση και να οδηγήσει στον εντοπισμό της 45χρονης.
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