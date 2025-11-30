Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους πεζούς στη Λούτσα και σκοτώνει 24χρονο μπροστά στα μάτια της μάνας του
Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους πεζούς στη Λούτσα και σκοτώνει 24χρονο μπροστά στα μάτια της μάνας του
Το θύμα είχε φτάσει στην Ελλάδα λίγες ώρες νωρίτερα - Ο 29χρονος οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που έβγαιναν ο 24χρονος με τη μητέρα, την αδελφή και την 21 ετών φίλη του που έχει τραυματισθεί σοβαρά
Μία αδιανόητη τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στο κέντρο της Λούτσας όπου ένας 24χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο καθώς παρασύρθηκε από ένα ΙΧ την ώρα που μαζί με τη μητέρα, την αδελφή του και τη φίλη του έβγαιναν στο αυτοκίνητο. Η 21 ετών φίλη του θύματος έχει τραυματισθεί σοβαρά.
Το άτυχο παιδί είχε έρθει στην Ελλάδα για να παραστεί στην ορκωμοσία της φίλης του στο Πανεπιστήμιο. Ελάχιστα λεπτά μετά το δυστύχημα η γιαγιά του 24χρονου έβλεπε τον εγγονό της να κείτεται στην άσφαλτο, αφού όλα έγιναν σχεδόν κάτω από το σπίτι της και βγήκε έξω ακούγοντας το θόρυβο και τις φωνές.
Δείτε το βίντεο- ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου όταν ένα μπλε ΙΧ, με οδηγό έναν 29χρονο, κινούμενο με ιλιγγιώδη ταχύτητα επί της λεωφόρου Αρτέμιδος, με κατεύθυνση προς Ραφήνα, εξετράπη και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να "καρφωθεί" στο πίσω μέρος ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου.
Εκείνη την ώρα ο 24χρονος με τη μητέρα, την αδελφή και τη φίλη του, έβγαιναν από το αυτοκίνητο.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται το μπλε ΙΧ να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να "καρφώνεται" στο μαύρο ΙΧ που βρίσκονται οι νεαροί.
Ο 24χρονος ο οποίος βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου εκτινάσσεται στο πεζοδρόμιο και χτυπά με το κεφάλι στο κράσπεδο βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο ενώ οι άλλοι δύο πεζοί παρασύρονται από το μπλε αμάξι που συνεχίζει την "τρελή" πορεία του.
Ο 24χρονος έμενε στο εξωτερικό και βρισκόταν στη Ελλάδα μόλις λίγες ώρες καθώς είχε ταξιδέψει για να παραβρεθεί στην ορκωμοσία της φίλης του στο πανεπιστήμιο.
Ηταν τέτοια η ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο 29χρονος -ο οποίος έχει υποβληθεί σε αλκοτέστ, αλλά είναι άγνωστο ακόμη το αποτέλεσμα- που πρώτα χτυπά πάνω σε άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο, δεν σταματά και στη συνέχεια πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο της οικογένειας σκοτώνοντας τον 24χρονο. Η τρελή του πορεία τελείωσε όταν χτύπησε σε μια μάντρα.
Ο 29χρονος έχει συλληφθεί. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο στο παρελθόν.
Δείτε το βίντεο με την πρώτη πρόσκρουση σε παρκαρισμένο:
