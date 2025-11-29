Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» – Όσα λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος στη Λέσβο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ο 29χρονος φαίνεται να είχε φύγει το πρωί από το σπίτι του στη Μόρια για κάποιο ραντεβού. Αυτό επιβεβαιώνεται από τη διασπορά ευρημάτων στην περιοχή του Προφήτη Ηλία: εκεί εντοπίστηκαν τα παπούτσια του, το σπασμένο κινητό του και η θήκη του τηλεφώνου του, καθώς και κηλίδες αίματος που, σύμφωνα με τις αναλύσεις, δεν ανήκουν στον ίδιο. Μάρτυρες τον είδαν λίγο αργότερα στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, εμφανώς αναστατωμένο και με ματωμένα χέρια.Από εκεί κατευθύνθηκε προς την Καλλονή, όπου ζούσε η μητέρα του. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μπήκε στο σπίτι οργισμένος, ζήτησε σχοινί και προτού εκείνη προλάβει να αντιδράσει, το πήρε από την αποθήκη και έφυγε βιαστικά. Ο επόμενος εντοπισμένος χρόνος είναι περίπου 58 λεπτά αργότερα στο εκκλησάκι της Φανερωμένης, όπου εντοπίστηκε νεκρός — σημείο στο οποίο, όπως αναφέρουν όσοι τον γνώριζαν, είχε πάει μόνο μία φορά στο παρελθόν.Ένα ακόμη κρίσιμο εύρημα είναι η παρουσία ιχνών πυρίτιδας στα χέρια του 29χρονου. Ο πραγματογνώμονας πυροβόλων όπλων και βλητικής Γιάννης Τσιάμπας δήλωσε ότι τα ίχνη «αντιστοιχούν σε πυροβολισμό» και δεν μπορούν να προέρχονται από άλλη πηγή. Η μικρή τους ποσότητα δείχνει, σύμφωνα με τον ίδιο, επιμόλυνση από επαφή με άτομο που είχε πυροβολήσει πρόσφατα. Όπως εξήγησε, «δεν αποκλείεται ο λιμενικός να προσπάθησε να συγκρατήσει το χέρι κάποιου για να αποτρέψει τον πυροβολισμό».Στο σημείο εντοπίστηκε επίσης ένα ματωμένο πλαστικό μπουκάλι με δακτυλικό αποτύπωμα άγνωστου άνδρα. Η εργαστηριακή ανάλυση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έδειξε ότι το αίμα πάνω στο μπουκάλι ανήκει στον 29χρονο, όχι όμως και το αποτύπωμα, εγείροντας περαιτέρω ερωτήματα για το ποιος βρέθηκε στο σημείο τις κρίσιμες ώρες.Στο σκέλος των καταγγελιών, ο πατέρας του Νίκου Καρακλά, Δημήτρης Καρακλάς, έχει απευθυνθεί στην Εισαγγελία Μυτιλήνης και στο Υπουργείο Ναυτιλίας, αναφέροντας όσα του είχε εκμυστηρευτεί ο γιος του σχετικά με απειλές, κυκλώματα και παράνομες πρακτικές στο πλαίσιο της υπηρεσίας του.Ο πατέρας κατέθεσε πρόσφατα επί πολλές ώρες στο Λουξεμβούργο, όπου ζει και εργάζεται, ενώ στις 14 Νοεμβρίου 2025 ζήτησε ενημέρωση για την Ένορκη Διοικητική Εξέταση που είχε διαταχθεί για τον προϊστάμενο του γιου του. Το πόρισμα της ΕΔΕ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή, δεν απέδωσε πειθαρχικές ευθύνες σε στελέχη του Λιμενικού. Ο φάκελος με τις καταγγελίες έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ναυτοδικείου και στην Εισαγγελία Μυτιλήνης για περαιτέρω αξιολόγηση.