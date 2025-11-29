Μάνος Χατζιδάκις: Όταν αρνήθηκε στην διεθνή Αγνή Μπάλτσα να ερμηνεύσει τα τραγούδια του

Όταν κάποια στιγμή ο Γιώργος Λιάνης ρώτησε τον Μάνο Χατζιδάκι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης, τι ήταν εκείνο που τον θύμωσε τόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκείνος απάντησε ορθά κοφτά: « Η Μπάλτσα είχε όλο το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Όπως έκαναν κι άλλοι συνάδελφοί της της όπερας, στην Ιταλία και την Ισπανία, τραγουδώντας λαϊκά τραγούδια του τόπου τους. Δεν μπορεί όμως να παίρνει το όνομά μου και να το βάζει προμετωπίδα στο δίσκο της χωρίς καν να με ρωτά. Αυτό το θεωρώ α-νή-θι-κο. Κι εγώ λοιπόν την κατηγορώ για ανηθικότητα.»Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι ο Χατζιδάκις επιθυμούσε και διεκδικούσε δυναμικά να έχει τον πρώτο λόγο σε κάθε παρουσίαση του έργου του, ακόμη και δεν το επέβαλε ο νόμος, και αντιμετώπιζε με ιδιαίτερη ευαισθησία αλλά και αυστηρότητα το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων μη διστάζοντας να έρθει σε ευθεία σύγκρουση ακόμη και με σημαντικούς, κατά γενική ομολογία καλλιτέχνες τη δουλειά των οποίων εκτιμούσε.Δυο χρόνια πριν τη σύγκρουση με την Αγνή Μπάλτσα, μάλιστα, το 1983, είχε εκφράσει ξεκάθαρα και με ένταση τη θέση του σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών καλλιτεχνικών έργων: «Γνωρίζοντας πως στα πνευματικά δικαιώματα και στον σεβασμό τους, η χώρα μας συναγωνίζεται την Ουγκάντα, το Αφγανιστάν και την Τουρκία του Εβρέν, προειδοποιώ όλους τους υποανάπτυκτους και με μειωμένη συνείδηση που πραγματοποιούν στον τόπο μας ελληνικά σήριαλς, γυρίζουν ελληνικές ταινίες «ποιότητος» ή μη, επιμελούνται τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά παιχνίδια, τοποθετούν μουσική στα ρολόγια των τηλεοπτικών σταθμών ωσότου αρχίσουν οι ειδήσεις, κι ακόμη, όσους μεταχειρίζονται μουσική στο ασανσέρ, στις καφετέριες, στα εστιατόρια και στα αναψυκτήρια, στις διαφημίσεις και στα σούπερ-μάρκετ, κι ακόμη, όσα υπουργεία διαφημίζουν ή τουριστικά ή βιομηχανικά ή αναπτυξιακά την ανέραστη Ελλάδα, προειδοποιώ πως αν μεταχειριστούν τμήμα ή ολόκληρα κομμάτια μουσικής μου, οποιασδήποτε μουσικής μου, θα μεταχειριστώ κάθε δυνατότητα που μου παρέχει ο Νόμος για να κυνηγήσω τους εξακολουθητικά ασυνείδητους που μεταχειρίζονται μουσική μου. Επί πλέον, θα απαιτήσω 500.000 δραχμές για κάθε τρίλεπτο –έως τρίλεπτο– που θα περιέχει μουσική μου, χωρίς την έγγραφη άδειά μου. Είναι λυπηρό πως μόνο μια τέτοια «προειδοποίηση» είναι δυνατόν να ισχύει και ν’ αντιμετωπίζει την ασυδοσία του «καλλιτεχνικού» μας «κατεστημένου».Και όχι, δεν το έκανε για τα χρήματα, αυτό είναι βέβαιο. Από αλλού πήγαζε η αντίδραση του και όσο ζούσε το εξηγούσε με σαφήνεια: «Προσπαθώ να προστατεύσω το βαθύτερο ήθος που κουβαλώ σαν μουσικός και σαν άνθρωπος από ένα πλήθος που δεν δίνει και τόση αξία στις ιδιότητές μου αυτές».Θα έδινε λοιπόν σήμερα ο Μάνος Χατζιδάκις την άδεια στην Μποφίλιου και τον Χαρούλη να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του στη συγκεκριμένη παγκόσμια περιοδεία; Πιθανόν ναι, μπορεί και όχι. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα απαιτούσε να έχει δώσει ο ίδιος πρώτα την συγκατάθεσή του.