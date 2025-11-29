Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Τροχαίο στη γέφυρα της Χαμοστέρνας με ανατροπή οχήματος
Σύγκρουση 3-4 οχημάτων τα ξημερώματα του Σαββάτου – Ένα ΙΧ ανετράπη, 1-2 οι ελαφρά τραυματίες
Τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στη γέφυρα της Χαμοστέρνας στην Αθήνα, στο οποίο ενεπλάκησαν 3-4 οχήματα, με ένα ΙΧ να ανατρέπεται και τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 1-2 ελαφρά τραυματίες.
πηγή: ertnews
