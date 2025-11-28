Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Ορμητικά ποτάμια στη Μυτιλήνη από την κακοκαιρία, οι δρόμοι μοιάζουν σαν χιονισμένοι από το χαλάζι - Δείτε βίντεο
Ορμητικά ποτάμια στη Μυτιλήνη από την κακοκαιρία, οι δρόμοι μοιάζουν σαν χιονισμένοι από το χαλάζι - Δείτε βίντεο
Η έντονη χαλαζόπτωση οδήγησε στο φράξιμο των φρεατίων - Σε ποτάμι μετατράπηκαν οι δρόμοι στην αγορά της Μυτιλήνης - Προβλήματα και στη Δυτική Λέσβο
Έντονη χαλαζόπτωση έπληξε γύρω στις 2 το μεσημέρι τη Μυτιλήνη και πολλές περιοχές της Λέσβου, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε δρόμους και επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μυτιλήνης, Νίκο Καρασάββα, η έντονη χαλαζόπτωση οδήγησε στο φράξιμο φρεατίων και την άμεση συσσώρευση υδάτων, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα stonisi.gr.
Αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν καταστήματα στην οδό Ερμού, την ώρα μάλιστα που η κίνηση στην αγορά ήταν αυξημένη λόγω Black Friday. Πολλοί καταναλωτές δυσκολεύτηκαν στις μετακινήσεις, ενώ αρκετοί έμποροι έσπευσαν να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους.
Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μυτιλήνης, Νίκο Καρασάββα, η έντονη χαλαζόπτωση οδήγησε στο φράξιμο φρεατίων και την άμεση συσσώρευση υδάτων, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα stonisi.gr.
Αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν καταστήματα στην οδό Ερμού, την ώρα μάλιστα που η κίνηση στην αγορά ήταν αυξημένη λόγω Black Friday. Πολλοί καταναλωτές δυσκολεύτηκαν στις μετακινήσεις, ενώ αρκετοί έμποροι έσπευσαν να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους.
Δυσκολίες και στις μετακινήσεις μαθητώνΗ αιφνίδια χαλαζόπτωση προκάλεσε αναστάτωση και στα σχολεία της Μυτιλήνης, καθώς συνέπεσε με την ώρα αποχώρησης των μαθητών. Γονείς και παιδιά αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, της περιορισμένης ορατότητας και των λιμνάζοντων υδάτων. Σε ορισμένα σημεία σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων, ενώ σε άλλα, τα αυτοκίνητα αδυνατούσαν να συνεχίσουν λόγω της συσσώρευσης χαλαζιού.
Προβλήματα και στη Δυτική ΛέσβοΗ Δυτική Λέσβος και ιδιαίτερα οι περιοχές της Καλλονής, Φίλιας και Σκαλοχωρίου, βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στον ποταμό Τσικνιά στην Καλλονή, όπου η στάθμη του νερού έχει φτάσει τα δύο μέτρα.
Ειδήσεις σήμερα:
Συντετριμμένοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του - Με λευκά τριαντάφυλλα και την ελληνική σημαία το τελευταίο αντίο
Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται
Γιατί στις 3 Δεκεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία
Συντετριμμένοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του - Με λευκά τριαντάφυλλα και την ελληνική σημαία το τελευταίο αντίο
Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται
Γιατί στις 3 Δεκεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα