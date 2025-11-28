Ορμητικά ποτάμια στη Μυτιλήνη από την κακοκαιρία, οι δρόμοι μοιάζουν σαν χιονισμένοι από το χαλάζι - Δείτε βίντεο
Ορμητικά ποτάμια στη Μυτιλήνη από την κακοκαιρία, οι δρόμοι μοιάζουν σαν χιονισμένοι από το χαλάζι - Δείτε βίντεο

Η έντονη χαλαζόπτωση οδήγησε στο φράξιμο των φρεατίων - Σε ποτάμι μετατράπηκαν οι δρόμοι στην αγορά της Μυτιλήνης - Προβλήματα και στη Δυτική Λέσβο

Ορμητικά ποτάμια στη Μυτιλήνη από την κακοκαιρία, οι δρόμοι μοιάζουν σαν χιονισμένοι από το χαλάζι - Δείτε βίντεο
Έντονη χαλαζόπτωση έπληξε γύρω στις 2 το μεσημέρι τη Μυτιλήνη και πολλές περιοχές της Λέσβου, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε δρόμους και επιχειρήσεις.



Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μυτιλήνης, Νίκο Καρασάββα, η έντονη χαλαζόπτωση οδήγησε στο φράξιμο φρεατίων και την άμεση συσσώρευση υδάτων, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα stonisi.gr.

Αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν καταστήματα στην οδό Ερμού, την ώρα μάλιστα που η κίνηση στην αγορά ήταν αυξημένη λόγω Black Friday. Πολλοί καταναλωτές δυσκολεύτηκαν στις μετακινήσεις, ενώ αρκετοί έμποροι έσπευσαν να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους.


Δυσκολίες και στις μετακινήσεις μαθητών

Η αιφνίδια χαλαζόπτωση προκάλεσε αναστάτωση και στα σχολεία της Μυτιλήνης, καθώς συνέπεσε με την ώρα αποχώρησης των μαθητών. Γονείς και παιδιά αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, της περιορισμένης ορατότητας και των λιμνάζοντων υδάτων. Σε ορισμένα σημεία σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων, ενώ σε άλλα, τα αυτοκίνητα αδυνατούσαν να συνεχίσουν λόγω της συσσώρευσης χαλαζιού.


Προβλήματα και στη Δυτική Λέσβο

Η Δυτική Λέσβος και ιδιαίτερα οι περιοχές της Καλλονής, Φίλιας και Σκαλοχωρίου, βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στον ποταμό Τσικνιά στην Καλλονή, όπου η στάθμη του νερού έχει φτάσει τα δύο μέτρα.

