Ορμητικά ποτάμια στη Μυτιλήνη από την κακοκαιρία, οι δρόμοι μοιάζουν σαν χιονισμένοι από το χαλάζι - Δείτε βίντεο

Δυσκολίες και στις μετακινήσεις μαθητών

Προβλήματα και στη Δυτική Λέσβο

Η αιφνίδια χαλαζόπτωση προκάλεσε αναστάτωση και στα σχολεία της Μυτιλήνης, καθώς συνέπεσε με την ώρα αποχώρησης των μαθητών. Γονείς και παιδιά αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, της περιορισμένης ορατότητας και των λιμνάζοντων υδάτων. Σε ορισμένα σημεία σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων, ενώ σε άλλα, τα αυτοκίνητα αδυνατούσαν να συνεχίσουν λόγω της συσσώρευσης χαλαζιού.Η Δυτική Λέσβος και ιδιαίτερα οι περιοχές της Καλλονής, Φίλιας και Σκαλοχωρίου, βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στον ποταμό Τσικνιά στην Καλλονή, όπου η στάθμη του νερού έχει φτάσει τα δύο μέτρα.