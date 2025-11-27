Δείτε βίντεο από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής
Δείτε βίντεο από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής

Η οικογένειά του, η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία, ο Αρχιεπίσκοπος, πρώην Πρόεδροι και Πρωθυπουργοί, καθώς και προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και πνευματικό κόσμο, ήταν μεταξύ όσων τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση

Δείτε βίντεο από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής
Σε ένα κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού, η οικογένεια του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη τίμησε τη μνήμη του, έναν χρόνο μετά την απώλειά του, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ολοκληρωμένη αναδρομή στη ζωή και το έργο του εμβληματικού επιχειρηματία και ευεργέτη, με την παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, προσωπικοτήτων της δημόσιας ζωής και ανθρώπων που συνεργάστηκαν και συνδέθηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Δείτε το βίντεο: 

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και η σύζυγός του Φανή Σταθοπούλου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Προκόπης Παυλόπουλος, οι πρώην Πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Παναγιώτης Πικραμμένος και Αλέξης Τσίπρας, πολιτικοί αρχηγοί, σύσσωμη η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, υπουργοί, βουλευτές, διακεκριμένοι επιχειρηματίες, προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, καθώς και στελέχη και εργαζόμενοι του Ομίλου Motor Oil.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Ομίλου Motor Oil, κύριος Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σήμερα τιμούμε τη μνήμη ενός ξεχωριστού ανθρώπου, ενός γνήσιου Κρητικού που αγαπούσε πάνω απ’ όλα τον τόπο του. Ενός πατριώτη Έλληνα που υπηρέτησε με τιμή το Πολεμικό Ναυτικό. Η πειθαρχία, η επιμονή και η αφοσίωσή του στο καθήκον τον συνόδευσαν σε όλη του τη ζωή. Μετά το Πολεμικό Ναυτικό αφιερώθηκε στον επιχειρηματικό αγώνα, εργαζόμενος σκληρά, με διορατικότητα και σύνεση». Και συνέχισε: «Δεν επεδίωξε ποτέ την προβολή, αλλά έβλεπε την επιχειρηματικότητα ως ευθύνη. Πίσω όμως από κάθε επιτυχία του, υπήρχε η ανθρωπιά του. Βοηθούσε πάντα διακριτικά, αυθόρμητα, χωρίς πολλά λόγια. Για εκείνον η προσφορά στον συνάνθρωπο και στην πατρίδα ήταν καθήκον ψυχής. Ως γιος του νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια. Ήταν και είναι για εμένα πρότυπο ζωής».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τόνισε: «Το ανάστημα, το κύρος και η εμβέλεια ενός ισχυρού, κρίνεται από τη χείρα που τείνει στους ανίσχυρους. Ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης όλα αυτά τα γνώριζε, όπως επίσης γνώριζε ότι η προσφορά δεν πρέπει να γίνεται επιδεικτικά, αλλά λιτά. Σε κάθε περίπτωση με ταπεινότητα και σοβαρότητα. Πίστευε ακόμα ότι η έγνοια για την πατρίδα είναι άρρηκτα δεμένη με το ενδιαφέρον για το διπλανό».

Με ξεχωριστό τρόπο ξετυλίχθηκε η πορεία ζωής του και οι πτυχές της προσωπικότητάς του. Σκιαγραφήθηκε ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης: ο Κρητικός, ο Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο Επιχειρηματίας, ο Ευεργέτης, ο Πατέρας, ο Άνθρωπος.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία της εκδήλωσης υπέγραψε ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης, με αφηγητή τον ηθοποιό Δημήτρη Λάλο.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η συμμετοχή της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού που απέδωσε τιμή στον επίτιμο Υποναύαρχο Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, η κρητική παράδοση που εκφράστηκε μέσα από τις ερμηνείες του Βασίλη Σκουλά και του Νεκτάριου Μπούχλη, αλλά και του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης. Οι μαρτυρίες προσωπικοτήτων που συνδέθηκαν με τη ζωή, την πορεία και το έργο του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη προερχομένων από τον χώρο της Εκκλησίας, του πνεύματος, των επιστημών, του Πολεμικού Ναυτικού, των επιχειρήσεων, από την Κρήτη αλλά και τη διεθνή σκηνή φώτισαν την πολύπλευρη διαδρομή του.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, αναδεικνύοντας την ανεξίτηλη παρακαταθήκη, τον ανθρωπισμό και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην επιχειρηματική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Δείτε φωτογραφίες:

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με τον Γιάννη και τη Χριστιάνα Γουλανδρή Βαρδινογιάννη
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με τον Γιάννη και τη Χριστιάνα Γουλανδρή Βαρδινογιάννη
Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής με τη σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη
Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής με τη σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη
Ο επιχειρηματίας, Δημήτρης Μελισσανίδης
Ο επιχειρηματίας, Δημήτρης Μελισσανίδης
Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως
Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως
Δείτε βίντεο από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής
Δείτε βίντεο από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής
Δείτε βίντεο από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής
Δείτε βίντεο από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης
Ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης
Ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης
Από αριστερά Μιλένα Αποστολάκη, Νικήτας Κακλαμάνης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Νίκος Αναστασιάδης, Προκόπης Παυλόπουλος, Απόστολος Τζιτζικώστας
Από αριστερά Μιλένα Αποστολάκη, Νικήτας Κακλαμάνης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Νίκος Αναστασιάδης, Προκόπης Παυλόπουλος, Απόστολος Τζιτζικώστας
Η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη
Η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας
Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και ο επιχειρηματίας, Δημήτρης Μελισσανίδης
Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και ο επιχειρηματίας, Δημήτρης Μελισσανίδης
Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Κυμπουρόπουλος
Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Κυμπουρόπουλος
Ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Αβραμόπουλος
Ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Αβραμόπουλος
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας με την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας με την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης
Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης
Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης
Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας με την σύντροφό του, Μπέτυ Μπαζιάνα
Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας με την σύντροφό του, Μπέτυ Μπαζιάνα
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης με τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης με τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο
Ο Νίκος Αναστασιάδης με την σύζυγό του, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και η Χριστιάννα Βαρδινογιάννη
Ο Νίκος Αναστασιάδης με την σύζυγό του, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και η Χριστιάννα Βαρδινογιάννη
Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Βαρδινογιάννης
Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Βαρδινογιάννης
Ο Παύλος Ντε Γκρες με τη μητέρα του Άννα Μαρία και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης με την Χριστιάννα Βαρδινογιάννη
Ο Παύλος Ντε Γκρες με τη μητέρα του Άννα Μαρία και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης με την Χριστιάννα Βαρδινογιάννη
Απόστολος Τζιτζικώστας και Γιάννης Βαρδινογιάννης
Απόστολος Τζιτζικώστας και Γιάννης Βαρδινογιάννης
Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Καραμανλής, Νατάσα Παζαΐτη, Αλέξης Τσίπρας, Περιστέρα Μπαζιάνα
Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Καραμανλής, Νατάσα Παζαΐτη, Αλέξης Τσίπρας, Περιστέρα Μπαζιάνα
Μαριάννα Λάτση
Μαριάννα Λάτση
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη
Γιώργος Βαρδινογιάννης, Νικόλαος ντε Γκρες και Χρυσή Βαρδινογιάννη
Γιώργος Βαρδινογιάννης, Νικόλαος ντε Γκρες και Χρυσή Βαρδινογιάννη
Ο Πάνος Καμμένος με την σύζυγό του, Ελένη Τζούλη
Ο Πάνος Καμμένος με την σύζυγό του, Ελένη Τζούλη
Κώστας Μπακογιάννης και Ντόρα Μπακογιάννη
Κώστας Μπακογιάννης και Ντόρα Μπακογιάννη
Από αριστερά προς τα δεξιά: Κατερίνα Μπιρμπίλη, Παύλος Γ. Βαρδινογιάννης, Χρυσή Γ. Βαρδινογιάννη, Γιώργος Βαρδινογιάννης, Νικόλαος ντε Γκρες
Από αριστερά προς τα δεξιά: Κατερίνα Μπιρμπίλη, Παύλος Γ. Βαρδινογιάννης, Χρυσή Γ. Βαρδινογιάννη, Γιώργος Βαρδινογιάννης, Νικόλαος ντε Γκρες
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος
Ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Σταϊκούρας
Ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Σταϊκούρας
Η τέως βασίλισσα Άννα Μαρία και ο γιος της Παύλος ντε Γκρες
Η τέως βασίλισσα Άννα Μαρία και ο γιος της Παύλος ντε Γκρες
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Νικήτας Κακλαμάνης και Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Νικήτας Κακλαμάνης και Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Σταύρος Παπασταύρου και Άδωνις Γεωργιάδης
Σταύρος Παπασταύρου και Άδωνις Γεωργιάδης
Από αριστερά προς τα δεξιά: Άντρη Αναστασιάδη, Νίκος Αναστασιάδης και Σίσσυ Παυλοπούλου
Από αριστερά προς τα δεξιά: Άντρη Αναστασιάδη, Νίκος Αναστασιάδης και Σίσσυ Παυλοπούλου
Οι εφοπλιστές Γιώργος Προκοπίου και Θανάσης Μαρτίνος
Οι εφοπλιστές Γιώργος Προκοπίου και Θανάσης Μαρτίνος
Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο σύζυγός της Παύλος Κοτσώνης

