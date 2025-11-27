Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
ΕΛΛΑΔΑ
Βαρδής Βαρδινογιάννης

Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Η οικογένειά του, η πολιτειακή και η πολιτική ηγεσία, ο Αρχιεπίσκοπος, εκπρόσωποι του επιχειρείν μεταξύ εκείνων που έδωσαν το παρών στην εκδήλωση

Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
25 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η εκδήλωση μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, με την οποία η οικογένειά του τίμησε τη ζωή, το έργο και την πολυδιάστατη πορεία του εμβληματικού επιχειρηματία και Έλληνα ευεργέτη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και η σύζυγός του Φανή Σταθοπούλου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Προκόπης Παυλόπουλος, οι πρώην Πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Παναγιώτης Πικραμμένος και Αλέξης Τσίπρας, πολιτικοί αρχηγοί, σύσσωμη η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, υπουργοί, βουλευτές, διακεκριμένοι επιχειρηματίες, προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, καθώς και στελέχη και εργαζόμενοι του Ομίλου Motor Oil.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Ομίλου Motor Oil, κύριος Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σήμερα τιμούμε τη μνήμη ενός ξεχωριστού ανθρώπου, ενός γνήσιου Κρητικού που αγαπούσε πάνω απ’ όλα τον τόπο του. Ενός πατριώτη Έλληνα που υπηρέτησε με τιμή το Πολεμικό Ναυτικό. Η πειθαρχία, η επιμονή και η αφοσίωσή του στο καθήκον τον συνόδευσαν σε όλη του τη ζωή. Μετά το Πολεμικό Ναυτικό αφιερώθηκε στον επιχειρηματικό αγώνα, εργαζόμενος σκληρά, με διορατικότητα και σύνεση». Και συνέχισε: «Δεν επεδίωξε ποτέ την προβολή, αλλά έβλεπε την επιχειρηματικότητα ως ευθύνη. Πίσω όμως από κάθε επιτυχία του, υπήρχε η ανθρωπιά του. Βοηθούσε πάντα διακριτικά, αυθόρμητα, χωρίς πολλά λόγια. Για εκείνον η προσφορά στον συνάνθρωπο και στην πατρίδα ήταν καθήκον ψυχής. Ως γιος του νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια. Ήταν και είναι για εμένα πρότυπο ζωής».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τόνισε: «Το ανάστημα, το κύρος και η εμβέλεια ενός ισχυρού, κρίνεται από τη χείρα που τείνει στους ανίσχυρους. Ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης όλα αυτά τα γνώριζε, όπως επίσης γνώριζε ότι η προσφορά δεν πρέπει να γίνεται επιδεικτικά, αλλά λιτά. Σε κάθε περίπτωση με ταπεινότητα και σοβαρότητα. Πίστευε ακόμα ότι η έγνοια για την πατρίδα είναι άρρηκτα δεμένη με το ενδιαφέρον για το διπλανό».

Με ξεχωριστό τρόπο ξετυλίχθηκε η πορεία ζωής του και οι πτυχές της προσωπικότητάς του. Σκιαγραφήθηκε ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης: ο Κρητικός, ο Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο Επιχειρηματίας, ο Ευεργέτης, ο Πατέρας, ο Άνθρωπος.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία της εκδήλωσης υπέγραψε ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης, με αφηγητή τον ηθοποιό Δημήτρη Λάλο.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η συμμετοχή της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού που απέδωσε τιμή στον επίτιμο Υποναύαρχο Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, η κρητική παράδοση που εκφράστηκε μέσα από τις ερμηνείες του Βασίλη Σκουλά και του Νεκτάριου Μπούχλη, αλλά και του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης. Οι μαρτυρίες προσωπικοτήτων που συνδέθηκαν με τη ζωή, την πορεία και το έργο του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη προερχομένων από τον χώρο της Εκκλησίας, του πνεύματος, των επιστημών, του Πολεμικού Ναυτικού, των επιχειρήσεων, από την Κρήτη αλλά και τη διεθνή σκηνή φώτισαν την πολύπλευρη διαδρομή του.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, αναδεικνύοντας την ανεξίτηλη παρακαταθήκη, τον ανθρωπισμό και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην επιχειρηματική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Δείτε φωτογραφίες:

Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με τον Γιάννη και τη Χριστιάνα Γουλανδρή Βαρδινογιάννη
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής με τη σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο επιχειρηματίας, Δημήτρης Μελισσανίδης
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Από αριστερά Μιλένα Αποστολάκη, Νικήτας Κακλαμάνης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Νίκος Αναστασιάδης, Προκόπης Παυλόπουλος, Απόστολος Τζιτζικώστας
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και ο επιχειρηματίας, Δημήτρης Μελισσανίδης
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Κυμπουρόπουλος
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Αβραμόπουλος
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας με την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας με την σύντροφό του, Μπέτυ Μπαζιάνα
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης με τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο Νίκος Αναστασιάδης με την σύζυγό του, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και η Χριστιάννα Βαρδινογιάννη
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Βαρδινογιάννης
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο Παύλος Ντε Γκρες με τη μητέρα του Άννα Μαρία και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης με την Χριστιάννα Βαρδινογιάννη
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Απόστολος Τζιτζικώστας και Γιάννης Βαρδινογιάννης
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Καραμανλής, Νατάσα Παζαΐτη, Αλέξης Τσίπρας, Περιστέρα Μπαζιάνα
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Μαριάννα Λάτση
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Γιώργος Βαρδινογιάννης, Νικόλαος ντε Γκρες και Χρυσή Βαρδινογιάννη
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο Πάνος Καμμένος με την σύζυγό του, Ελένη Τζούλη
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Κώστας Μπακογιάννης και Ντόρα Μπακογιάννη
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Από αριστερά προς τα δεξιά: Κατερίνα Μπιρμπίλη, Παύλος Γ. Βαρδινογιάννης, Χρυσή Γ. Βαρδινογιάννη, Γιώργος Βαρδινογιάννης, Νικόλαος ντε Γκρες
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Σταϊκούρας
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Η τέως βασίλισσα Άννα Μαρία και ο γιος της Παύλος ντε Γκρες
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Νικήτας Κακλαμάνης και Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Σταύρος Παπασταύρου και Άδωνις Γεωργιάδης
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Από αριστερά προς τα δεξιά: Άντρη Αναστασιάδη, Νίκος Αναστασιάδης και Σίσσυ Παυλοπούλου
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Οι εφοπλιστές Γιώργος Προκοπίου και Θανάσης Μαρτίνος
Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο σύζυγός της Παύλος Κοτσώνης



Ειδήσεις σήμερα:

Τη δεύτερη ημέρα του 19χρονου Ραφαήλ ως ΕΠΟΠ εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τη χειροβομβίδα στη Ρόδο - Ραγίζει καρδιές η νέα μαντινάδα του πατέρα του

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική

«Η Ρεάλ υπέφερε στον Πειραιά παρά τα τέσσερα γκολ»: Τα σχόλια στην Ισπανία για την εμφάνιση του Ολυμπιακού
25 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης