ΡΑΑΕΥ: «Επιστρατεύει» το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη λειψυδρία στην Αττική
Η Ρυθμιστική Αρχή προχώρησε σε σχετικές αναθέσεις προς υποστήριξη του Κλάδου Υδάτων της, μετά από αίτημα της ΕΥΔΑΠ προς το ΥΠΕΝ
Μπορεί να έχουν ήδη μπει στο τραπέζι τόσο της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων, όσο και της ΕΥΔΑΠ τα σχέδια για την άμεση δρομολόγηση επενδύσεων που θα ανακουφίσουν τη χώρα από το οξύτατο πρόβλημα της λειψυδρίας. Ακόμη, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι παράγοντες, η Αττική δεν πρόκειται να… διψάσει το επόμενο αρκετό διάστημα, καθώς υπάρχουν και εναλλακτικά πλάνα στο συρτάρι.
Παρά ταύτα, οι εξελίξεις με τα αποθέματα νερού που εξακολουθούν να βρίσκονται στο ναδίρ και η εικόνα από τους ταμιευτήρες όπου… αναδύονται τα πριν λίγο καιρό βυθισμένα χωριά, όπως το Κάλλιο στον Μόρνο, προκαλούν έντονη ανησυχία.
Μια πρόσφατη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) σχετικά με την ανάγκη υποστήριξης της Αρχής για θέματα λειψυδρίας, έρχεται να κρούσει, με τη σειρά της, τον κώδωνα του κινδύνου.
Συγκεκριμένα, η ΡΑΑΕΥ κατά την τακτική συνεδρίασή της, στις 30 Οκτωβρίου ενέκρινε την πραγματοποίηση δαπάνης «που αφορά σε υποστήριξη της Αρχής στην αξιολόγηση του αιτήματος κήρυξης της περιοχής αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω λειψυδρίας».
Η προετοιμασίαΗ κατάσταση αυτή αποτυπώνεται και στις προετοιμασίες που γίνονται σε θεσμικό και διοικητικό επίπεδο.
