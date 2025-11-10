ΡΑΑΕΥ: «Επιστρατεύει» το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη λειψυδρία στην Αττική

Η Ρυθμιστική Αρχή προχώρησε σε σχετικές αναθέσεις προς υποστήριξη του Κλάδου Υδάτων της, μετά από αίτημα της ΕΥΔΑΠ προς το ΥΠΕΝ