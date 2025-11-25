Ευθανασία στο άλογο που τραυματίστηκε στο τροχαίο στη Στράτο Αγρινίου - Η κατάσταση του ήταν μη αναστρέψιμη
Ευθανασία πραγματοποιήθηκε στο άλογο που τραυματίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (24/11) μετά από τροχαίο στην Αγρινίου – Αμφιλοχίας στο ύψος της Στράτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, το ζώο υπέφερε για πολλές ώρες λόγω των σοβαρών τραυμάτων του στην άκρη της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Αμφιλοχίας.
Από το τροχαίο το άλογο υπέστη ανοιχτό κάταγμα στο πίσω αριστερό άκρο και κατάγματα στη σπονδυλική στήλη. Νωρίτερα ένα πολίτης είχε σκεπάσει το τραυματισμένο ζώο με μία κουβέρτα.
Εν τέλει ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών (ΕΣΠΙ), που ενημερώθηκε και έστειλε κτηνίατρο από την Άρτα για να εξετάσει στο ζώο, αποφάσισε ότι η κατάσταση του αλόγου ήταν μη αναστρέψιμη και γι’ αυτό υποβλήθηκε σε ευθανασία το απόγευμα της Δευτέρας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Ιπποειδών (ΕΣΠΙ):
«Στράτος Αιτωλοακαρνανίας — ακόμη ένα άλογο χτυπημένο στην άκρη του δρόμου.
Και για ακόμη μια φορά, όλοι «ανεύθυνοι». Περιφέρεια, Δήμος, Δασαρχείο, Υπουργείο: κανείς δεν αναλαμβάνει δράση, γιατί η νομοθεσία επιτρέπει στις Περιφέρειες να αποποιούνται κάθε ευθύνη (Νόμος Κελέτση 2023).
Το αποτέλεσμα; Ζώα αβοήθητα, να υποφέρουν μόνα τους.
Ο πολίτης που σκέπασε το άλογο με μια κουβέρτα έδειξε ανθρωπιά εκεί που οι θεσμοί δεν στάθηκαν στο ύψος τους και τον ευχαριστούμε.
Ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών (ΕΣΠΙ) ενημερώθηκε άμεσα και έστειλε στο σημείο τη συνεργαζόμενη κτηνίατρο, με δικά μας έξοδα, ώστε να γίνει κλινική εξέταση και να εκτιμηθεί η κατάσταση του ζώου.
