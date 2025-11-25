Ευθανασία στο άλογο που τραυματίστηκε στο τροχαίο στη Στράτο Αγρινίου - Η κατάσταση του ήταν μη αναστρέψιμη

Δυστυχώς, τα τραύματα ήταν μη αναστρέψιμα.- ανοιχτό κάταγμα στο πίσω αριστερό άκρο- κατάγματα στη σπονδυλική στήληΟι κακώσεις ήταν ασύμβατες με τη ζωή. Για να μην παραταθεί το μαρτύριό του, αποφασίστηκε και πραγματοποιήθηκε ευθανασία για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους.Δεν είναι η πρώτη φορά. Πριν έναν μήνα, στη Θήβα, άλογο έμεινε αβοήθητο για 20 ώρες. Και πόσα ακόμη περιστατικά μένουν αόρατα…Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί μοντέλο διαχείρισης.Δεν γίνεται οι εθελοντές και οι πολίτες να σηκώνουν κάθε φορά το βάρος της πολιτείας.Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχει θεσμικο πλαίσιο που να προστατεύει τα ιπποειδη.Όχι άλλες αποποιήσεις ευθύνης. Όχι άλλη εγκατάλειψη. Όχι άλλα ζώα να πεθαίνουν μόνα τους στην άκρη μιας εθνικής οδού.Ευχαριστούμε όσους μας ενημέρωσαν και όσους νοιάστηκαν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κτηνίατρο Αθήνα Τσέλιου που έτρεξε άμεσα στο σημείο.Αν κάποιος επιθυμεί να συμβάλει στα κτηνιατρικά έξοδα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας — δεν είναι υποχρέωση κανενός, αλλά κάθε βοήθεια μάς επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε περιστατικά σαν κι αυτό».