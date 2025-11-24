Αυτή την Black Friday θα φωνάξεις… Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με 1.500 δώρα!
Άλογο χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Αγρινίου-Αμφιλοχίας και παραμένει τραυματισμένο στην άκρη του δρόμου
Άλογο χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Αγρινίου-Αμφιλοχίας και παραμένει τραυματισμένο στην άκρη του δρόμου
Κάποιος πολίτης φρόντισε να σκεπάσει το άλογο με μία κουβέρτα
Ένα άλογο τραυματίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (24/11) μετά από τροχαίο στην Αγρινίου – Αμφιλοχίας στο ύψος της Στράτου.
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το sinidisi.gr, το τροχαίο έγινε, όταν κοπάδι αλόγων επιχείρησε να διασχίσει την Εθνική Οδό.
Ο οδηγός του οχήματος που κινούνταν με κατεύθυνση το Αγρίνιο παρά την προσπάθειά του να τα αποφύγει, παρέσυρε ένα εξ αυτών με αποτέλεσμα να το τραυματίσει σοβαρά.
Το τραυματισμένο άλογο που κάποιος ευαισθητοποιημένος πολίτης φρόντισε να σκεπάσει με κουβέρτα, χρήζει άμεσης ιατρικής φροντίδας.
