Άλογο χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Αγρινίου-Αμφιλοχίας και παραμένει τραυματισμένο στην άκρη του δρόμου

Ο οδηγός του οχήματος που κινούνταν με κατεύθυνση το Αγρίνιο παρά την προσπάθειά του να τα αποφύγει, παρέσυρε ένα εξ αυτών με αποτέλεσμα να το τραυματίσει σοβαρά.

Το τραυματισμένο άλογο που κάποιος ευαισθητοποιημένος πολίτης φρόντισε να σκεπάσει με κουβέρτα, χρήζει άμεσης ιατρικής φροντίδας.