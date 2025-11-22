Αυτοψίες σε επιχειρήσεις και κατοικίες που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία στην Ηγουμενίτσα
Αυτοψίες σε επιχειρήσεις και κατοικίες που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία στην Ηγουμενίτσα
Κλιμάκιο της ΔΑΕΦΚ βρέθηκε στην περιοχή - Αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των ενεργειών
Από χθες βρίσκεται στην Ηγουμενίτσα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), προκειμένου να πραγματοποιήσει αναλυτικές αυτοψίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας. Τα σημεία που εξετάζονται υποδεικνύονται από την Περιφέρεια Ηπείρου και τη Δημοτική Αρχή Ηγουμενίτσας.
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κ. Πέτρο Καμπούρη, ώστε οι διαδικασίες να υλοποιηθούν με ταχύτητα και ακρίβεια.
Από την πλευρά του Υφυπουργού κ. Κατσαφάδου τονίζεται ότι έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των ενεργειών. Εντός μίας (1) εβδομάδας ο Δήμος θα πρέπει να αποστείλει τους φακέλους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων ιδιοκτησίας, προκειμένου να προχωρήσει η αξιολόγηση των ζημιών.
Με την παραλαβή των φακέλων θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία υπολογισμού και καταβολής των αποζημιώσεων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου.
Ο Υφυπουργός κ. Κατσαφάδος διαβεβαιώνει ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και εργάζεται με στόχο την ταχύτερη δυνατή ανακούφιση των πληγέντων.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»
«Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Η δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο έφυγε από εκπομπή μέσα σε 20 δευτερόλεπτα
Νέα στοιχεία για την υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου - Πώς εντοπίστηκε η σορός σε σπηλιά τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνιση
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κ. Πέτρο Καμπούρη, ώστε οι διαδικασίες να υλοποιηθούν με ταχύτητα και ακρίβεια.
Από την πλευρά του Υφυπουργού κ. Κατσαφάδου τονίζεται ότι έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των ενεργειών. Εντός μίας (1) εβδομάδας ο Δήμος θα πρέπει να αποστείλει τους φακέλους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων ιδιοκτησίας, προκειμένου να προχωρήσει η αξιολόγηση των ζημιών.
Με την παραλαβή των φακέλων θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία υπολογισμού και καταβολής των αποζημιώσεων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου.
Ο Υφυπουργός κ. Κατσαφάδος διαβεβαιώνει ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και εργάζεται με στόχο την ταχύτερη δυνατή ανακούφιση των πληγέντων.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»
«Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Η δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο έφυγε από εκπομπή μέσα σε 20 δευτερόλεπτα
Νέα στοιχεία για την υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου - Πώς εντοπίστηκε η σορός σε σπηλιά τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνιση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα