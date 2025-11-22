Αυτοψίες σε επιχειρήσεις και κατοικίες που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία στην Ηγουμενίτσα
Αυτοψίες σε επιχειρήσεις και κατοικίες που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία στην Ηγουμενίτσα

Κλιμάκιο της ΔΑΕΦΚ βρέθηκε στην περιοχή - Αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των ενεργειών

Από χθες βρίσκεται στην Ηγουμενίτσα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), προκειμένου να πραγματοποιήσει αναλυτικές αυτοψίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας. Τα σημεία που εξετάζονται υποδεικνύονται από την Περιφέρεια Ηπείρου και τη Δημοτική Αρχή Ηγουμενίτσας.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κ. Πέτρο Καμπούρη, ώστε οι διαδικασίες να υλοποιηθούν με ταχύτητα και ακρίβεια.

Από την πλευρά του Υφυπουργού κ. Κατσαφάδου τονίζεται ότι έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των ενεργειών. Εντός μίας (1) εβδομάδας ο Δήμος θα πρέπει να αποστείλει τους φακέλους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων ιδιοκτησίας, προκειμένου να προχωρήσει η αξιολόγηση των ζημιών.

Με την παραλαβή των φακέλων θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία υπολογισμού και καταβολής των αποζημιώσεων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου.

Ο Υφυπουργός κ. Κατσαφάδος διαβεβαιώνει ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και εργάζεται με στόχο την ταχύτερη δυνατή ανακούφιση των πληγέντων.

