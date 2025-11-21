Μαθητές στη Βόνιτσα χρειάστηκαν πυροσβεστικό για να επιστρέψουν στα σπίτια τους λόγω της κακοκαιρίας - Δείτε βίντεο
Μαθητές στη Βόνιτσα χρειάστηκαν πυροσβεστικό για να επιστρέψουν στα σπίτια τους λόγω της κακοκαιρίας - Δείτε βίντεο
Από την έντονη βροχόπτωση δεκάδες σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ οι δρόμοι θυμίζουν χειμάρρους
Με πυροσβεστικό όχημα χρειάστηκε να φύγουν από το φροντιστήριο μαθητές στη Βόνιτσα, μετά το νέο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή σήμερα το απόγευμα.
Σύμφωνα με το akarnanikanea.gr, κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή της Πυροσβεστικής για να μπορέσουν οι μαθητές να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Στο βίντεο φαίνονται οι μαθητές να είναι στη σειρά και να επιβιβάζονται στο όχημα της Πυροσβεστικής, ενώ φαίνεται το νερό να τους φτάνει πάνω από τους αστραγάλους.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, δεκάδες σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν καθώς για ακόμη μια φορά έσπασε το ανάχωμα στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου με αποτέλεσμα οι δρόμοι της πόλης να πλημμυρίσουν και να θυμίζουν χειμάρρους.
Σημειώνεται ότι τόσο στη Βόνιτσα και την Πρέβεζα πλημμύρισαν αρκετοί δρόμοι με την Πυροσβεστική να παρεμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις για άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.
