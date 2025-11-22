Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολλές περιοχές στην Ήπειρο - Σε πέντε μέρες έπεσε η βροχή ενός έτους της Αττικής - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες



Μεγάλα προβλήματα στην Ήπειρο

«Σε αρκετές ορεινές περιοχές, μέσα στις τελευταίες πέντε ημέρες, καταγράφηκαν συνολικά περίπου 400 χιλιοστά βροχής (τοπικά ξεπεράστηκαν και αυτά). Με άλλα λόγια, το νερό που πέφτει στο κέντρο της Αθήνας σε έναν ολόκληρο χρόνο, έπεσε σε τμήματα της ορεινής Ηπείρου σε μόνο πέντε ημέρες. Γι’ αυτό και τα πλημμυρικά φαινόμενα ήταν τόσο εκτεταμένα, διότι τα ήδη κορεσμένα εδάφη δέχονταν καθημερινά νέες, μεγάλες ποσότητες βροχής, χωρίς χρόνο απορρόφησης ή αποστράγγισης».









Κομμάτια του επαρχιακού οδικού δικτύου έχει καταστραφεί και σπίτια πλημμυρισμένα είναι μερικές μόνο από τις ζημιές που προκλήθηκαν για την αποκατάσταση των οποίων θα χρειαστεί αρκετός χρόνος.



Από την Κόνιτσα μέχρι τα Τζουμέρκα, την Πρέβεζα τη Θεσπρωτία και την Άρτα η σφοδρότητα της κακοκαιρίας άφησε έντονο το αποτύπωμά της.



Στο Δήμο Β. Τζουμέρκων καταγράφονται μεγάλες ζημιές στις υποδομές καθώς η μανία του νερού που υπερχείλισε τα ποτάμια, παρέσυρε ό,τι βρήκε στον διάβα της. Η γέφυρα μπέλεϊ στον Άραχθο υπέστη σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και να αποκοπεί η επαρχιακή οδός Ιωαννίνων-Πραμάντων.



Πολλά χωριά δεν έχουν πρόσβαση λόγω των κατολισθήσεων η των καθιζήσεων στο οδόστρωμα, ενώ προβλήματα υπάρχουν στην ηλεκτροδότηση και την υδροδοτηση. Τα συνεργεία του δήμου δίνουν μάχη για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.



Ο κάμπος της Φιλιππιάδας πλημμύρισε με αποτέλεσμα οι καλλιέργεις ακτινίδιου να υποστούν ζημίες. Η περιοχή δέχτηκε μεγάλο όγκο υδάτων λόγω ακαθάριστωμ ρεμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χωριά Κλεισούρα και Αμμότοπος «κόπηκαν στη μέση», καθώς οι χείμαρροι παρέσυραν, φερτά υλικά και ξεριζωμένα δέντρα από το Ξηροβούνι.



Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ζηρού, Φιλιατών -όπου υπερχείλισε ο Καλαμάς- και Πωγωνίου.



Meteo: Πάνω από 400 χιλιοστά βροχής από 18 έως 21 Νοεμβρίου



Πάνω από 400 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν στα ορεινά της Ηπείρου σύμφωνα με το meteo.gr/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Όπως επισημαίνεται, πολύ έντονες και επίμονες βροχοπτώσεις επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας κατά το τετραήμερο 18 - 21 Νοεμβρίου 2025, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εξαιρετικά υψηλά αθροιστικά ύψη υετού, κυρίως στην Ήπειρο.



Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά σε σχετικό χάρτη, το ύψος βροχής στα ορεινά της Ηπείρου ξεπέρασε τα 400 χιλιοστά, με ορισμένους σταθμούς να καταγράφουν ακόμη υψηλότερες τιμές. Συνολικά, 23 σταθμοί του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, ενώ 60 σταθμοί ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.



Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στα Λεπιανά 'Αρτας, με 483 mm βροχής κατά το τετραήμερο. Ακολουθούν:



* Πράμαντα Ιωαννίνων με 459 mm,



* Τέροβο Ιωαννίνων με 365 mm,



* Κόνιτσα με 344 mm,



* καθώς και άλλοι σταθμοί των Ιωαννίνων, όλοι με τιμές άνω των 250-300 mm.



Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν επίσης και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ενδεικτικά:



* Κρανέα Γρεβενών με 208 mm,



* Δοτσικό Γρεβενών με 191 mm,



* Πρέσπες με 159 mm,



* Τσοτύλι Κοζάνης με 146 mm.











Δείτε φωτογραφίες από την Ήπειρο











































Υπερχείλισαν ρέματα στην Καλαμπάκα

Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν ήταν πολύ έντονα και στην Ήπειρο, όπου σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο μέσα σε πέντε μέρες έπεσε το νερό που πέφτει σε έναν χρόνο στο κέντρο της Αθήνας.



Αντίστοιχες εικόνες έρχονται και από την Καλαμπάκα, όπου τα ρέματα φούσκωσαν και υπερχείλισαν με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλα προβλήματα.



Ειδικά στην περιοχή του Ασπροποτάμου, έγιναν κατολισθήσεις, δρόμοι αποκόπηκαν και πολλές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα.



Με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, όπως γίνεται γνωστό από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, λόγω των καιρικών φαινομένων, αίρονται-τροποποιούνται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ενώ διατηρείται η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στα ακόλουθα σημεία ως εξής:



* Επ.Ο. Καλαμπάκας - Κρύας Βρύσης από το 2ο χλμ αυτής (διασταύρωση για Δ.Δ. Αμπελίων - ύψος γέφυρας «ΔΙΑΒΑΣ») έως τη διασταύρωσή της με το 22ο χλμ Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων.



* Επ. Οδικό δίκτυο της Τ.Κ Παλαιοχωρίου, από την διασταύρωση του με το 28ο χλμ. της Επ.Ο. Καλαμπάκας-Χρυσομηλιάς, έως την Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.



* Επ.Ο. Καλαμπάκας-Ασπροποτάμου από το 35ο χλμ έως το 55ο χλμ αυτής.



* Επ.Ο. Καλαμπάκας-Καστανιάς από το 20ο χλμ (ύψος γέφυρας «ΤΣΙΤΟΣ») για οχήματα άνω των 5t.



* Πεζογέφυρες «Αγίου Κων/νου», «Πελέκη» ή «Αγίου Στεφάνου» και «Κουτσομηλίων» πόλεως Τρικάλων.















Πλημμυρισμένο τοπίο στην Καστοριά