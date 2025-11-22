Πλημμύρες, καταστροφές και εγκλωβισμοί από την κακοκαιρία στην Ήπειρο - Τι είναι το orographic lifting που προκάλεσε τα φαινόμενα



Κέρκυρα: Κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Κακοκαιρία: Γιατί πνίγηκε η βορειοδυτική Ελλάδα – Τι είναι το orographic lifting



Πώς εξηγεί το φαινόμενο ο Δημήτρης Ζιακόπουλος

Ποτάμια οι δρόμοι, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος: Πού σάρωσε η κακοκαιρία – Σε επιφυλακή οι αρχές

Τα στοιχεία δείχνουν πρωτοφανή ύψη βροχής

Έκλεισε η Εθνική Οδός Κοζάνης – Λάρισας λόγω κακοκαιρίας

Προβλήματα από την κακοκαιρία και στην Καλαμπάκα



Εκατοντάδες κλήσεις έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής

Πλημμύρες και κατολισθήσεις από την κακοκαιρία σε Ήπειρο και Κέρκυρα

Η

που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας από το πρωί έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα σε

,

, με τα

να λαμβάνουν

για έντονα φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων. Η Πυροσβεστική έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις για

από

, ενώ τα συνεργεία συνεχίζουν να

.

Μήνυμα από το

έλαβαν και περιοχές της

όπου η

καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Ειδικότερα το μήνυμα ανάφερε: «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα Άρτας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

Παρόμοιο μήνυμα έλαβαν και οι κάτοικοι σε

και

. Σημειώνεται ότι όλες οι προειδοποιήσεις στάλθηκαν από το 112 κατόπιν αιτημάτων των δημάρχων και του περιφερειάρχη.

Σύμφωνα με το onprevezanews, ο δρόμος από την

έχει αποκλειστεί προσωρινά λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού και των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Σε επιφυλακή βρίσκονται ο Δήμος, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική.

Η Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα χτυπιούνται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα από το κύμα κακοκαιρίας. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε, πλημμυρίζοντας τον κάμπο της Βρυσέλλας με μανταρίνια, ενώ αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται και στη Σαγιάδα, όπου καλλιέργειες, πορτοκαλεώνες και αγροτικοί δρόμοι έχουν βυθιστεί στα λασπόνερα.

Στο ορεινό δίκτυο της Ηπείρου, σε Κόνιτσα και Πωγώνι, συνεχίζονται οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις βράχων, με τα μηχανήματα των Δήμων και της Πολιτικής Προστασίας να εργάζονται για τον καθαρισμό των δρόμων.

Σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Δήμο Μετεώρων, όπου χωριά του Ασπροποτάμου – Πολυθέα, Καλλιρόη, Κατάφυτο, Μηλιά και Ανθούσα – αντιμετωπίζουν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο. Σε ορισμένα σημεία ο δρόμος έχει κοπεί στα δύο, ενώ γέφυρες απειλούνται με κατάρρευση και αρκετοί οικισμοί έχουν αποκλειστεί.

«Κάνω έκκληση σε όλους τους δημότες να μη γίνονται άσκοπες μετακινήσεις», ανέφερε ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος από τα σημεία που πλήττει η κακοκαιρία.

Υπερχείλιση ρεμάτων και κατολισθήσεις στην Άρτα

Στην περιοχή του Δήμου Ζηρού, η κακοκαιρία έχει πλήξει δρόμους, υπαίθριους χώρους και δημοτικές υποδομές, με σπίτια και καλλιέργειες να δέχονται ισχυρό πλήγμα. Εκτεταμένες κατολισθήσεις και υπερχείλιση ρεμάτων έχουν σημειωθεί στην Άρτα, ειδικά σε Κακολάγκαδο, Αμμότοπο και Παντάνασσα, καθιστώντας πολλούς δρόμους απροσπέλαστους και επικίνδυνους.

Σύμφωνα με το epirusjournal.gr, τα συνεργεία της Πυροσβεστικής, των δήμων και της Περιφέρειας Ηπείρου εργάζονται πυρετωδώς για την απομάκρυνση νερού, φερτών υλικών και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, όπως στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων–Άρτας, που έκλεισε προσωρινά λόγω των φερτών υλικών. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη.

Παράλληλα, χείμαρροι νερού και φερτών υλικών έχουν δημιουργηθεί στα Τζουμέρκα, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με μεγάλη δυσκολία.

Η τεράστια ποσότητα νερού, η υπερχείλιση χειμάρρων και η μεταφορά φερτών υλικών επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, προκαλώντας νέες δυσχέρειες σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές. Οι εικόνες που καταγράφονται καταδεικνύουν τη δύναμη της φύσης και το βαθύ αποτύπωμα της κακοκαιρίας στην Ήπειρο.



Απεγκλωβισμοί σε Φιλιππιάδα και Bόνιτσα

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της εικόνες μεγάλης καταστροφής, με πέτρες, λάσπες και φερτά υλικά να έχουν κατακλύσει δρόμους στην Κέρκυρα.Παράλληλα, σήμερα το πρωί θα βρίσκεται στην Κέρκυρα κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, μαζί με στελέχη του υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας.Κρίσιμη είναι η κατάσταση στη βορειοδυτική Ελλάδα που πλήττεται τις τελευταίες ώρες από την κακοκαιρία.Οι πλημμύρες είναι εκτεταμένες, χωριά έχουν πλημμυρίσει και αρκετά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Αρκετοί είναι επίσης οι δήμοι που έχουν ζητήσει να κηρυχτούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αποδίδει την καταστροφή στο φαινόμενο «Οrographic lifting» και εξηγεί.«Οταν φυσάει Ν–ΝΔ, ο άνεμος έρχεται από το Ιόνιο, που είναι ζεστό και φορτωμένο υγρασία. Αυτή η υγρή αέρια μάζα κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Ελλάδα. Η Πίνδος λειτουργεί σαν “τείχος”. Ο αέρας αναγκάζεται να ανέβει την οροσειρά της Πίνδου (αναγκαστική ανύψωση – orographic lifting). Καθώς ανεβαίνει, ψύχεται, ο κορεσμός επιτυγχάνεται γρήγορα, και η υγρασία συμπυκνώνεται → έντονη βροχή στα δυτικά προσήνεμα (Ήπειρος, δυτ. Θεσσαλία, δυτ. Στερεά, δυτ. Μακεδονία).Η ανύψωση είναι συνεχής όσο φυσάει νότιος άνεμος. Η υγρασία είναι σχεδόν “απεριόριστη” από το Ιόνιο. Εμφανίζεται και το φαινόμενο back-building σε καταιγίδες που ξαναδημιουργούνται πάνω στις ίδιες περιοχές. Όταν υπάρχει και βαρομετρικό χαμηλό ανοικτά του Ιονίου, η τροφοδοσία υγρασίας είναι συνεχής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται rain trains».«Αναλύσεις του ECMWF του πεδίου των ανέμων και της σχετικής υγρασίας στη στάθμη των 925 hPa. Η στάθμη αυτή βρίσκεται μερικές εκατοντάδες μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε μια τυπική ατμόσφαιρα το ύψος είναι περίπου 750 μέτρα, αλλά αυτό ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία.Αυτό που παρατηρούμε στους διαδοχικούς χάρτες είναι η σύγκλιση των ανέμων σε μια ζώνη αυξημένης σχετικής υγρασίας σε ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων πάνω από τη θάλασσα, η οποία (ζώνη) σε ένα εικοσιτετράωρο μετακινήθηκε από την περιοχή της Κέρκυρας προς την περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου.Αναμφίβολα, ανάμεσα στους παράγοντες που συνετέλεσαν στην εκδήλωση των μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχών ήταν οι δυναμικοί παράγοντες και η, αλλά, κατά τη γνώμη μου, καθοριστικός παράγοντας για τις συνεχώς ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες ήταν. Οι μάζες αυτές αναπλήρωναν συνεχώς τους υδρατμούς που με τη συμπύκνωση εγκατέλειπαν ως βροχή τα καταιγιδοφόρα σύννεφα».Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την Δυτική Ελλάδα. Οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και καθιζήσεις σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, σημαντικές φθορές σε γέφυρες και εκτεταμένες ζημιές στις δημοτικές υποδομές, δημιουργώντας σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων.Παράλληλα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού, οι οποίοι έχουν πληγεί από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα.Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές μετρήσεις, στα ορεινά των Ιωαννίνων και της Άρτας καταγράφηκαν πάνω από 400 τόνοι νερού ανά στρέμμα . Σε σύγκριση με τον περσινό Νοέμβριο, στην Ήπειρο έχει ήδη πέσει τριπλάσια έως τετραπλάσια ποσότητα νερού, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο ρεκόρ για τον πιο βροχερό Νοέμβριο των τελευταίων 25 ετών.Λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, από νωρίς το μεσημέρι έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Λάρισας, από το 45ο χλμ (Διασταύρωση Λιβαδερού) έως το 51ο χλμ (όρια με τη Δ.Α. Λάρισας).Παράλληλα, με απόφαση των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, ανακοινώνεται ότι σε όλα τα οδικά δίκτυα των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, τα οχήματα όλων των κατηγοριών υποχρεούνται να φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα αντίστοιχα μέσα, εφόσον δεν διαθέτουν ειδικά χιονολάστιχα.Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας καταγράφονται και σε χωριά της ορεινής Καλαμπάκας και του Ασπροποτάμου.Η ισχυρή βροχόπτωση, που ξεκίνησε από το βράδυ της Πέμπτης και συνεχίστηκε έως το μεσημέρι της Παρασκευής, έχει φουσκώσει ρέματα και χειμάρρους, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες από το χωριό Καστανιά της Καλαμπάκας.Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοίνωσε ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, λόγω έντονων πλημμυρικών φαινομένων.Σε 367 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις 16:30 λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Ηπείρου. Οι κλήσεις αφορούν αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.* Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί 180 κλήσεις, κυρίως για τις περιοχές Σιδάρι, Άγιος Στέφανος Αυλιωτών, Ρόδα και Κασσιόπη, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 αντλήσεις υδάτων και επτά κοπές δέντρων.* Στην Περιφέρεια Ηπείρου, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί 187 κλήσεις, σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Τζουμέρκα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 30 αντλήσεις υδάτων, 17 κοπές δέντρων και τρεις παροχές βοηθείας.Καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν την Φιλιππιάδα. Ο δρόμος από την Παλαιά προς τη Νέα έχει αποκλειστεί και το Δημοτικό στάδιο μετατράπηκε σε λίμνη από λάσπη.Στην περιοχή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό κατοίκων.Ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λευκαδας (ΕΜΟΔΕ) κατευθύνεται στη Βόνιτσα καθώς υπάρχουν άτομα που έχουν εγκλωβιστεί, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύουν.



Μάλιστα, με πυροσβεστικό όχημα χρειάστηκε να φύγουν από το φροντιστήριο μαθητές στη Βόνιτσα.



Σύμφωνα με το akarnanikanea.gr, κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή της Πυροσβεστικής για να μπορέσουν οι μαθητές να επιστρέψουν στα σπίτια τους.



Στο βίντεο φαίνονται οι μαθητές να είναι στη σειρά και να επιβιβάζονται στο όχημα της Πυροσβεστικής, ενώ φαίνεται το νερό να τους φτάνει πάνω από τους αστραγάλους.









Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, δεκάδες σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν καθώς για ακόμη μια φορά έσπασε το ανάχωμα στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου με αποτέλεσμα οι δρόμοι της πόλης να πλημμυρίσουν και να θυμίζουν χειμάρρους.Σημειώνεται ότι τόσο στη Βόνιτσα και την Πρέβεζα πλημμύρισαν αρκετοί δρόμοι με την Πυροσβεστική να παρεμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις για άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων & Άρτας, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και ειδικότερα την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, ισχύει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας παντός είδους οχήματος (με εξαίρεση τα οχήματα έκτακτης ανάγκης), στα παρακάτω σημεία του οδικού δικτύου:• Στο 8ο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Πραμάντων προς Χριστούς, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.• Στο 10ο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Πραμάντων προς Άγναντα, 7ο χιλιόμετρο Άγναντα προς Καταρράκτη – 20ο χιλιόμετρο Πράμαντα προς Γέφυρα Πλάκας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.• Στο 4ο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Πραμάντων προς Μελισσουργούς, λόγω πτώσης βράχων και δέντρων.• Στο 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής Οδού Πραμάντων προς Ματσούκι, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.• Στο 27ο χλμ. επαρχιακής Οδού Ραφταναίων προς Γέφυρα Πλάκας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.• Επαρχιακή Οδός Ράμιας προς Γραικικό• Επαρχιακή Οδός Ράμιας προς Μικροσπηλιά• Επαρχιακή Οδός Ράμιας προς Γέφυρα Τζαρή• Επαρχιακή Οδός από Γέφυρα Τζαρή έως Δίστρατο• Δημοτική Οδός από Συνοικισμό Κούνιες προς Γέφυρα Τζαρή • Δημοτική Οδός Μακρύκαμπου – Λεπανιών προς Γραικικό

Η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ημέρες τη Δυτική Ελλάδα και έχει προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα, τείνει να οδηγήσει σε νέο ρεκόρ 25ετίας για τον πιο βροχερό Νοέμβριο.Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου στα ορεινά των Ιωαννίνων και της Άρτας οι βροχοπτώσεις έφτασαν και ξεπέρασαν τους 400 τόνους νερού ανά στρέμμα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο σύνολο των βροχοπτώσεων που δέχεται η Αθήνα μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο. Σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο, στην Ήπειρο έχει ήδη πέσει τριπλάσιο έως τετραπλάσιο νερό, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε νέο ρεκόρ 25ετίας για τον πιο βροχερό Νοέμβριο.Παρά τη σημαντική αντοχή της Δυτικής Ελλάδας στις έντονες βροχοπτώσεις, τα εδάφη πλέον έχουν κορεστεί πλήρως και οι υποδομές δέχονται μεγάλη πίεση. Για το επόμενο διάστημα υπάρχει ανησυχία, καθώς:Tις επόμενεςώρες αναμένονται νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία.Την παρούσα στιγμή έντονα φαινόμενα καταγράφονται σε Κεφαλονιά, Λευκάδα, Πρέβεζα και Άρτα, με το σύστημα κακοκαιρίας να παραμένει ενεργό.Αύριο, αναμένεται μερική εξασθένηση των φαινομένων στα δυτικά, κυρίως λόγω απουσίας καταιγίδων, ωστόσο οι βροχές θα συνεχιστούν, έστω με μειωμένη ένταση. Μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στη Βόρεια Ελλάδα.Την Κυριακή και Δευτέρα προβλέπεται γενική βελτίωση του καιρού.Ωστόσο, η ανάπαυλα για τη Δυτική Ελλάδα θα είναι σύντομη, καθώς από την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται νέος κύκλος ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή.