Συγκινεί η μητέρα του Μάριου μέσα από την εντατική: Η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής
Ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Αlagille - Βρίσκεται στο Τορίνο για να κάνει μεταμόσχευση
Συγκινεί η μητέρα του 18χρονου Μάριου που βρίσκεται στο πλευρό του παιδιού της στο Τορίνο, προκειμένου να δώσει την πιο κρίσιμη μάχη της ζωής του ενάντια στο σπάνιο σύνδρομο με το οποίο γεννήθηκε.
Με μια ανάρτηση της στο Facebook, η Εύη Βέρρη, ανήμερα της γιορτής του γιου της και έχοντας τον σφιχτά στην αγκαλιά της, μέσα από το δωμάτιο της εντατικής, δηλώνει σίγουρη πως η Παναγία θα του κάνει το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής, όπως η ίδια γράφει.
Όπως έχει γίνει γνωστό ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Αlagille και το κύριο πρόβλημα είναι στο ήπαρ του. Ο 18χρονος είναι στην αναμονή για να κάνει μεταμόσχευση.
Η ανάρτηση:
«Μαριάκο μου χρόνια πολλά ,περίμενες με ανυπομονησία την γιορτή σου όπως κάθε χρόνο. Ειμαι σίγουρη ότι η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής.
Φέτος θα την γιορτάσουμε στην εντατική όμως σε αυτό το δωμάτιο παίρνεις τόση φροντίδα και ζεστασιά. Επίσης εδώ ξέρεις οι γιατροί και όλο το προσωπικό σε έχουν υιοθετήσει όπως λενε.
Εγώ θα είμαι εκεί δίπλα σου για να μην νιώθεις μόνος και εσύ θα γεμίζεις με ομορφιά την δική μου μοναξιά.
Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας για την αγάπη σας.
Και η δική μου "Άλλη εγώ " αυτή που βγαίνει πάντα στα δύσκολα μου λέει όλα αυτά τα χρόνια:
Η νέα σου ζωή σε κάνει απλή, γήινη, γυμνή από προσποιήσεις.
Γελάς πιο αληθινά, αγαπάς πιο βαθιά, συγκινείσαι πιο εύκολα.
Και κάπου εκεί, αρχίζεις να καταλαβαίνεις:
Δεν είναι τι έφυγε. Είναι τι έμεινε μέσα σου. Δεν είναι όλα όπως πριν. Αλλά μπορεί να είναι όμορφα αλλιώς.
Σε ευχαριστώ Μάριε που ήρθες στην ζωή μου και την γεμίζεις με την ζωντάνια σου, την αθωότητά σου, την δύναμή σου και την αγάπη σου!!!»
