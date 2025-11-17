«Κάθε ευχή είναι ένα λιθαράκι για να τα καταφέρουμε» - Στο Τορίνο ο 18χρονος Μάριος, περιμένει συμβατό μόσχευμα

Αισθάνομαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που όλοι οι άνθρωποι έχουν αγκαλιάσει τον Μάριο, λέει ο αδερφός του - Ο 18χρονος έφτασε στην Ιταλία με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας