«Μαμά όλα θα πάνε τέλεια! Μην φοβάσαι» - Συγκινεί το μήνυμα του 18χρονου Μάριου πριν τη μεταμόσχευση στην Ιταλία
«Μαμά όλα θα πάνε τέλεια! Μην φοβάσαι» - Συγκινεί το μήνυμα του 18χρονου Μάριου πριν τη μεταμόσχευση στην Ιταλία
O 18χρονος βρίσκεται στην Ιταλία από το βράδυ της Κυριακής - Πάσχει από σπάνιο σύνδρομο
Στην Ιταλία βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο 18χρονος Μάριος προκειμένου να υποβληθεί σε μεταμόσχευση για το σπάνιο σύνδρομο από το οποίο πάσχει εκ γενετής.
Όπως αναφέρει, μάλιστα, η μητέρα του «στο Τορίνο θα δώσει τη μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή. Και όπως είπε ο ίδιος λίγο πριν διασωληνωθεί: Μαμά όλα θα πάνε τέλεια!!!Μην φοβάσαι..».
«Δεν υπάρχουν λόγια για να σας ευχαριστήσω ,δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους εξαιρετικούς γιατρούς στο Ρίο κσι τον πρύτανη του πανεπιστημίου Πατρών. Ο Μάριος είναι αγωνιστής μεγάλος και θα κερδίσει. Εγώ παίρνω κουράγιο από τη δύναμή του και τον αγώνα» συμπλήρωσε στην ανάρτησή της η Εύη Βέρρου.
Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η πτήση που μετέφερε τον 18χρονο Μάριο, ο οποίος είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο Πατρών, αναχώρησε για Ιταλιά στις 18:45 το απόγευμα της Κυριακής.
Με νεότερη ανάρτησή της, πάντως, η μητέρα του Μάριου εξέφρασε το παράπονό της γιατί αν και ο γιος της παραλήφθηκε από ασθενοφόρο στην Πίζα όπου προσγειώθηκε το αεροπλάνο λόγω κακοκαιρίας στο Τορίνο, «για μένα κανείς δεν προέβλεψε πως θα φτάσω στο Τορίνο».
«Ευτυχώς με πήρε η πρόξενος από το Λιβόρνο που την ειδοποίησε ο γιατρός ότι έρχεται ένα παιδί από την Ελλάδα και ειδοποίησε την Ελληνική κοινότητα και με μάζεψαν βραδιάτικα από το αεροδρόμιο. Τους ευχαριστώ γιατί με έβαλαν σπίτι τους οι άνθρωποι να περιμένουμε μέχρι τις τρεις και μετά με πήγαν στο σταθμό του τρένου να φύγω για το Τορίνο. Δεν υπάρχει κάτι να πω παρά μόνο την αγωνία μου που είμαι τόσο μακριά από το Μάριο, με μια βαλίτσα στο χέρι στην προσπάθεια να φτάσω στο παιδί μου.Δεν θα σωπάσω ξανά γιατί εγώ ξέρω Ιταλικά και θα τα καταφέρω μια άλλη γυναίκα τι θα κάνει;» προσθέτει στην ανάρτησή της.
Τις τελευταίες ημέρες ο Μάριος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Ρίου.
Όπως αναφέρει, μάλιστα, η μητέρα του «στο Τορίνο θα δώσει τη μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή. Και όπως είπε ο ίδιος λίγο πριν διασωληνωθεί: Μαμά όλα θα πάνε τέλεια!!!Μην φοβάσαι..».
«Δεν υπάρχουν λόγια για να σας ευχαριστήσω ,δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους εξαιρετικούς γιατρούς στο Ρίο κσι τον πρύτανη του πανεπιστημίου Πατρών. Ο Μάριος είναι αγωνιστής μεγάλος και θα κερδίσει. Εγώ παίρνω κουράγιο από τη δύναμή του και τον αγώνα» συμπλήρωσε στην ανάρτησή της η Εύη Βέρρου.
Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η πτήση που μετέφερε τον 18χρονο Μάριο, ο οποίος είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο Πατρών, αναχώρησε για Ιταλιά στις 18:45 το απόγευμα της Κυριακής.
Το αεροσκάφος με τον μικρό Μάριο αναχώρησε για Ιταλία στις 18:45. Σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι έγινε δεκτός και τρεξαμε να φύγει αμέσως για μεταμόσχευση. Μακάρι να πάνε όλα καλά! pic.twitter.com/2CKn7SobFl— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 16, 2025
Με νεότερη ανάρτησή της, πάντως, η μητέρα του Μάριου εξέφρασε το παράπονό της γιατί αν και ο γιος της παραλήφθηκε από ασθενοφόρο στην Πίζα όπου προσγειώθηκε το αεροπλάνο λόγω κακοκαιρίας στο Τορίνο, «για μένα κανείς δεν προέβλεψε πως θα φτάσω στο Τορίνο».
«Ευτυχώς με πήρε η πρόξενος από το Λιβόρνο που την ειδοποίησε ο γιατρός ότι έρχεται ένα παιδί από την Ελλάδα και ειδοποίησε την Ελληνική κοινότητα και με μάζεψαν βραδιάτικα από το αεροδρόμιο. Τους ευχαριστώ γιατί με έβαλαν σπίτι τους οι άνθρωποι να περιμένουμε μέχρι τις τρεις και μετά με πήγαν στο σταθμό του τρένου να φύγω για το Τορίνο. Δεν υπάρχει κάτι να πω παρά μόνο την αγωνία μου που είμαι τόσο μακριά από το Μάριο, με μια βαλίτσα στο χέρι στην προσπάθεια να φτάσω στο παιδί μου.Δεν θα σωπάσω ξανά γιατί εγώ ξέρω Ιταλικά και θα τα καταφέρω μια άλλη γυναίκα τι θα κάνει;» προσθέτει στην ανάρτησή της.
Τις τελευταίες ημέρες ο Μάριος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Ρίου.
Η μητέρα του ανέφερε ότι ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Alagille, όπου το κύριο πρόβλημα ήταν στο ήπαρ με αποτέλεσμα να έχει λίγα σε νούμερο ενδοηπατικά χοληφόρα και υποπλασία πνευμονικής στην καρδιά. Η διάγνωσή του έγινε στο νοσοκομείο Saint Luc των Βρυξελλών όπου νοσηλεύτηκε από την ηλικία των 2,5 μηνών.
Ειδήσεις σήμερα:
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Βίντεο από τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο με επίθεση ακροαριστερών κατά αναρχικών
Τι έγινε στη δίκη για το Πολυτεχνείο: Οι «δύο ξένοι», τα Dunhill του Ντερτιλή και ο εκτελεστής με το τσιγάρο
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Βίντεο από τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο με επίθεση ακροαριστερών κατά αναρχικών
Τι έγινε στη δίκη για το Πολυτεχνείο: Οι «δύο ξένοι», τα Dunhill του Ντερτιλή και ο εκτελεστής με το τσιγάρο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα