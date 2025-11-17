«Μαμά όλα θα πάνε τέλεια! Μην φοβάσαι» - Συγκινεί το μήνυμα του 18χρονου Μάριου πριν τη μεταμόσχευση στην Ιταλία

Η μητέρα του ανέφερε ότι ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Alagille, όπου το κύριο πρόβλημα ήταν στο ήπαρ με αποτέλεσμα να έχει λίγα σε νούμερο ενδοηπατικά χοληφόρα και υποπλασία πνευμονικής στην καρδιά. Η διάγνωσή του έγινε στο νοσοκομείο Saint Luc των Βρυξελλών όπου νοσηλεύτηκε από την ηλικία των 2,5 μηνών.