58χρονη είχε 23 γάτες σε άθλιες συνθήκες στη Σητεία - Για «παθητική κακοποίηση» κάνει λόγο η ΕΛΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Λασίθι Γάτες Σητεία

58χρονη είχε 23 γάτες σε άθλιες συνθήκες στη Σητεία - Για «παθητική κακοποίηση» κάνει λόγο η ΕΛΑΣ

Η 58χρονη συνελήφθη και της επιβλήθηκαν πρόστιμα

58χρονη είχε 23 γάτες σε άθλιες συνθήκες στη Σητεία - Για «παθητική κακοποίηση» κάνει λόγο η ΕΛΑΣ
13 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη μιας 58χρονης σε περιοχή του δήμου Σητείας για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ευζωίας των ζώων συντροφιάς προχώρησαν αστυνομικοί το μεσημέρι της Πέμπτης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ η γυναίκα είχε στο σπίτι της 23 γάτες σε ακατάλληλες για την υγιεινή και τη διαβίωση τους συνθήκες.

Συνέπεια ήταν η «παθητική κακοποίηση τους», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Σε βάρος της 58χρονης επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

Ειδήσεις σήμερα

Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν

«Είναι μελλοντικός βιαστής» έλεγε η δασκάλα στο Λουτράκι για το 6χρονο παιδί που την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του

Η μυθιστορηματική ζωή του Πάνου Μαρινόπουλου, του επιχειρηματία που λάτρεψε το ευ ζην
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης