58χρονη είχε 23 γάτες σε άθλιες συνθήκες στη Σητεία - Για «παθητική κακοποίηση» κάνει λόγο η ΕΛΑΣ
Η 58χρονη συνελήφθη και της επιβλήθηκαν πρόστιμα
Στη σύλληψη μιας 58χρονης σε περιοχή του δήμου Σητείας για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ευζωίας των ζώων συντροφιάς προχώρησαν αστυνομικοί το μεσημέρι της Πέμπτης
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ η γυναίκα είχε στο σπίτι της 23 γάτες σε ακατάλληλες για την υγιεινή και τη διαβίωση τους συνθήκες.
Συνέπεια ήταν η «παθητική κακοποίηση τους», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Σε βάρος της 58χρονης επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.
Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.
