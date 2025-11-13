Αύριο δικάζονται οι 30 αλλοδαποί για τα επεισόδια στη Δομή Σιντικής στις Σέρρες
Αύριο δικάζονται οι 30 αλλοδαποί για τα επεισόδια στη Δομή Σιντικής στις Σέρρες
«Είχαμε εκφράσει έγκαιρα τις ανησυχίες μας», δηλώνει η Ένωση Αστυνομικών Σερρών
Αύριο αναμένεται να δικαστούν με τη διαδικασία του Αυτοφώρου οι 30 μετανάστες που κατηγορούνται για τα επεισόδια που συνέβησαν την Τετάρτη στην κλειστή δομή του δήμου Σιντικής στις Σέρρες.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οι κατηγορούμενοι, 29 Αιγύπτιοι κι ένας από το Μπαγκλαντές έφτασαν στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών και ανά πέντε άτομα περνούσαν την πόρτα του εισαγγελέα.
Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για τα – κατά περίπτωση αδικήματα – της στάσης κρατουμένων, της απόπειρας απόδρασης, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.
Δάγκωσαν αστυνομικό
Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πέτρα και ένας από δαγκωματιά κατά τη διάρκεια προσαγωγής.
Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν στο protothema.gr πως οι μετανάστες αντιδρούν επειδή δεν δικαιούνται άσυλο και δεν έχουν το δικαίωμα να βγουν εκτός δομής.
Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία ενώ αναμένεται να ελεγχθούν οι κάμερες ασφαλείας για να εντοπιστούν όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια.
Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη δομή διαμένουν μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα μέσω Λιβύης. Στην πλειονότητά τους είναι Αιγύπτιοι, ενώ υπάρχουν άτομα από Πακιστάν και Μπαγκλαντές.
Ένωση Αστυνομικών Σερρών: «Είχαμε εκφράσει έγκαιρα τις ανησυχίες μας για τη Δομή Σιντικής»
Την έντονη ανησυχία της για τη λειτουργία της Δομής Διοικητικής Κράτησης Μεταναστών Σιντικής εκφράζει με επιστολή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών ενώ παράλληλα επισημαίνει, για ακόμη μία φορά, τις σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές ασφαλείας της.
Σύμφωνα με τους Σερραίους αστυνομικούς η πρόσφατη απόπειρα απόδρασης διοικητικών κρατουμένων επιβεβαιώνει τους επανειλημμένους προβληματισμούς και τις προειδοποιήσεις της που εδώ και μήνες είχε υποβάλει εγγράφως και προφορικώς στη φυσική και πολιτική ηγεσία, ζητώντας άμεση παρέμβαση για την προστασία των αστυνομικών, των κρατουμένων και της τοπικής κοινωνίας.
Η επιστολή - ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών:
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών είχε εκφράσει έγκαιρα και τεκμηριωμένα την έντονη ανησυχία, τους φόβους και τον προβληματισμό της σχετικά με τη λειτουργία της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής Κράτησης Μεταναστών Σιντικής, στη θέση «Κλειδί», λόγω των σοβαρών ελλείψεων και της ανεπάρκειας των στοιχειωδών υποδομών ασφαλείας.
Ήδη από τις 26 Ιουλίου 2025 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 62/2025), καθώς και στις 19 Αυγούστου 2025 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 68/2025) ανακοινώσεις μας, είχαμε καταγγείλει ότι δεν πληρούνται οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας της δομής, η οποία μετατράπηκε εσπευσμένα από Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Κράτησης Μεταναστών και, εσχάτως, σε Δομή Διοικητικής Κράτησης Μεταναστών.
Η χθεσινή (12-11-2025) στάση και απόπειρα απόδρασης παράτυπων μεταναστών – διοικητικών κρατουμένων επιβεβαιώνει, με τον πλέον τραγικό τρόπο, τα επανειλημμένα αιτήματά μας και τις προειδοποιήσεις που έχουμε διατυπώσει από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της δομής ως κλειστής. Τα ζητήματα αυτά έχουν γνωστοποιηθεί τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς στη φυσική και πολιτική μας ηγεσία, καθώς και στην ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης.
Δυστυχώς, οι φόβοι μας για πιθανούς τραυματισμούς συναδέλφων επιβεβαιώθηκαν και αυτοί. Ευτυχώς, οι τραυματισμοί ήταν ελαφροί, ενώ αποσοβήθηκαν τα χειρότερα χάρη στον επαγγελματισμό και τον σωστό χειρισμό της κρίσιμης κατάστασης από τους συναδέλφους μας.
Ειδικότερα, μετά την άρση της αναστολής χορήγησης ασύλου στις 15 Οκτωβρίου 2025, μεταφέραμε σχεδόν καθημερινά την αγωνία μας στη φυσική μας ηγεσία (Δ.Α. Σερρών, ΓΕ.Π.Α.Δ.Κ.Μ. και ΓΕ.Σ.Α.Β.Ε.), ως αποδέκτες αναφορών συναδέλφων που εκτελούσαν υπηρεσία στη δομή — αναφορές τις οποίες, όπως γνωρίζουμε, υπέβαλαν και οι ίδιοι εγγράφως ιεραρχικά προς τη φυσική ηγεσία.
Οι αναφορές αυτές αφορούσαν περιστατικά έντασης και αυξημένης κινητικότητας μεταξύ των μεταναστών, ιδίως μετά τις συνεχείς απορριπτικές αποφάσεις επί των αιτημάτων ασύλου, με αποτέλεσμα η κατάσταση να διαμορφώνεται εύθραυστη και δυνητικά επικίνδυνη.
Παρά τις επισημάνσεις και τις παρεμβάσεις μας, δεν πραγματοποιήθηκε καμία ουσιαστική ενέργεια ή παρέμβαση για την επίλυση των προβλημάτων. Η λειτουργία της δομής στηρίζεται αποκλειστικά στο φιλότιμο και τον επαγγελματισμό των αστυνομικών, που εκτελούν καθημερινά υπηρεσία υπό αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ:
- Η Ένωσή μας δεν αποδέχεται τη λειτουργία δομής που δεν πληροί ούτε τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας και λειτουργίας.
- Οι ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση ανήκουν αποκλειστικά σε όσους έλαβαν αποφάσεις χωρίς να διασφαλίσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις.
- Ζητούμε την άμεση και συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση όλων των ελλείψεων στις υποδομές.
Η ασφάλεια των αστυνομικών, των κρατουμένων και της τοπικής κοινωνίας δεν μπορεί και δεν θα θυσιαστεί στον βωμό της προχειρότητας, της αδιαφορίας ή οποιασδήποτε σκοπιμότητας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Γιάννης Κούνιος
Ο Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Χατζηαντωνίου
Ένωση Αστυνομικών Σερρών: «Είχαμε εκφράσει έγκαιρα τις ανησυχίες μας για τη Δομή Σιντικής»
