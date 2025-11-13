Έχανε πολύ αίμα, κάποια στιγμή είπε «φεύγω» - Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας για τον θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
Έχανε πολύ αίμα, κάποια στιγμή είπε «φεύγω» - Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας για τον θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
«Χάσαμε το καλύτερο παιδί, συνέχεια ήταν με ένα χαμόγελο στα χείλη» τόνισε ο ίδιος
Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μόλις ο 40χρονος κρεοπώλης, Νίκος Θεοδωρίδης, έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του εν ώρα εργασίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα μέσα στο κατάστημά του στο Μαυρονέρι Κιλκίς, περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας στο protothema.gr.
Όπως αναφέρει ένας από τους άνθρωπος που έτρεξε για να δώσει τις πρώτες βοήθειες, ο άτυχος κρεοπώλης, το πρωί της Τετάρτης, καθάριζε κρέας όταν το μαχαίρι έφυγε από το χέρι του και τον χτύπησε στη μηριαία αρτηρία.
Πελάτης που εκείνη τη στιγμή ήταν εντός του καταστήματος έτρεξε πανικόβλητος στο καφενείο που βρίσκεται απέναντι για να ζητήσει βοήθεια. Μόλις οι συγχωριανοί του 40χρονου έφτασαν στο κρεοπωλείο, τον είδαν να χάνει πολύ αίμα.
«Ένας πήρε ένα πανί και προσπαθούσε να πιέσει για να σταματήσει το αίμα. Είχε ζαλιστεί το παλικάρι. Δεν ήταν καλά. Κάποια στιγμή, ενώ ήμουν δίπλα του και προσπαθούσα να βοηθήσω, μου είπε “φεύγω”» ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας, προσθέτοντας ότι αμέσως μετά ήρθε το ασθενοφόρο και μετέφερε αρχικά τον 40χρονο στο νοσοκομείο Κιλκίς και από εκεί διακομίστηκε στη Θεσσαλονίκη.
«Χάσαμε το καλύτερο παιδί. Συνέχεια ήταν με ένα χαμόγελο στα χείλη» πρόσθεσε. Η είδηση για το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 40χρονο έχει βυθίσει στη θλίψη την τοπική κοινωνία και την οικογένειά του.
Συγκλονισμένος από τον αδόκητο χαμό του Νίκου Θεοδωρίδη στο Μαυρονέρι Κιλκίς είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, Σάββας Κεσίδης καθώς είναι συγχωριανοί και τον γνώριζε πολύ καλά.
«Είμαι σοκαρισμένος με αυτό που έγινε με τον Νικολάκη» είπε στο protothema.gr ο κ. Κεσίδης που, όπως τόνισε, πέρα από συνάδελφοι τον γνώριζε πολύ καλά καθώς είναι συγχωριανοί.
Ο 40χρονος το πρωί της Τετάρτης (12/11) όπως περιέγραψε ο κ. Κεσίδης βρισκόταν στο κρεοπωλείο του «και ξεκοκάλιζε κρέατα».
«Ξεκοκάλιζε ο άνθρωπος, δεν έκοβε καλά το μαχαίρι - δεν ξέρω τι έκανε, τι δεν έκανε - κι εκεί όπως τράβηξε το μαχαίρι πιο δυνατά πήρε την μηριαία αρτηρία. Δεν το πήρανε χαμπάρι και μέχρι να το καταλάβουν έχασε αίμα και τελείωσε, δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν» είπε στο protothema.gr ο κ. Κεσίδης.
Το κρεοπωλείο του 40χρονου στο Μαυρονέρι Κιλκίς ήταν οικογενειακή επιχείρηση και όπως ανέφερε και ο 40χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή και στους συναδέλφους του.
Το χρονικό
«Περιμένω να με ενημερώσουν τι ώρα θα γίνει η κηδεία του για να πάω» κατέληξε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών.
Μετά τον τραυματισμό του ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη με αποτέλεσμα ο 40χρονος κρεοπώλης να αφήσει την τελευταία του πνοή.
