Θρήνος στην Αχαΐα: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 3χρονο Ανδρέα - «Καλύτερα να πέθαινα εγώ» είπε ο 25χρονος συγγενής του

Η μάντρα από την οποία έπεσαν ο 25χρονος θείος και το άτυχο παιδί

Κλείσιμο

Η Αστυνομία της Δυτικής Αχαΐας συνεχίζει να συγκεντρώνει καταθέσεις προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, ενώ η Εισαγγελία Πατρών έχει παραγγείλει την ολοκλήρωση της προανάκρισης με βάση τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα στην Αχαΐα

Σύμφωνα με τον παππού του παιδιού, η

από ύψος 2 μέτρων από τη μάντρα που ήταν σαν πεζοδρόμιο σημειώθηκε όταν ο 25χρονος που κρατούσε αγκαλιά το αγόρι χτύπησε σε μια γωνιά μπαλκονιού, ζαλίστηκε και έπεσε στο κενό κρατώντας αγκαλιά τον 3χρονο.



«Το παιδάκι ήταν ανήσυχο κι έκλαιγε. Το πήρε αγκαλιά ο 25χρονος για να το πάει μια βόλτα για να ηρεμήσει. Πήρε το παιδί αγκαλιά κι όπως προχωρούσε, χτύπησε το κεφάλι του στην άκρη του μπαλκονιού, ζαλίστηκε κι έπεσε μαζί με το παιδί αγκαλιά κάτω από τη μάντρα» εξήγησε ο παππούς του παιδιού.