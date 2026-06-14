Για πρόταση των Μπόστον Σέλτικς στον Αντετοκούνμπο γράφει ρεπόρτερ του NBA
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Μπόστον Σέλτικς Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς NBA

Για πρόταση των Μπόστον Σέλτικς στον Αντετοκούνμπο γράφει ρεπόρτερ του NBA

Παρότι ο ίδιος ο Γιάννης κάνει παντού ξεκάθαρο ότι θέλει να μείνει για πολλά χρόνια ακόμα στο Μιλγουόκι, ο Μπίλ Σίμονς ανέφερε νέο μνηστήρες για τον Greek Freak

Για πρόταση των Μπόστον Σέλτικς στον Αντετοκούνμπο γράφει ρεπόρτερ του NBA
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Αν και τις τελευταίες εβδομάδες οι Μπόστον Σέλτικς είχαν... απομακρυνθεί από το «κυνήγι» του Γιάννη Αντετοκούνμπο, είναι πολύ πιθανόν να έχουν επιστρέψει και μάλιστα δυναμικά.

Τουλάχιστον αυτό ανέφερε ο έγκυρος Μπιλ Σίμονς του «The Ringer» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Απ' ότι άκουσα οι Σέλτικς έκαναν πρόταση την περασμένη εβδομάδα.

Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η συγκεκριμένη πρόταση πάνω στο τραπέζι αλλά σίγουρα με εξέπληξε γιατί υπήρχε η εντύπωση ότι είχαν μείνει εκτός διεκδίκησης».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν, επίσης, εκείνος που θα δοθεί για να πραγματοποιηθεί το μεγάλο trade είναι ο Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος τη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 28.7 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ.

Τι ισχύει και τι όχι; Θα φανεί τις προσεχείς εβδομάδες και αυτό διότι ο Μπραντ Στίβενς, πρόεδρος (και πάλαι ποτέ και προπονητής) των Σέλτικς είχε αναφέρει ότι η ομάδα δεν θέλει να βάλει τον Μπράουν σε οποιαδήποτε κουβέντα για trade.


Πηγή:www.gazzetta.gr
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