Για πρόταση των Μπόστον Σέλτικς στον Αντετοκούνμπο γράφει ρεπόρτερ του NBA

Παρότι ο ίδιος ο Γιάννης κάνει παντού ξεκάθαρο ότι θέλει να μείνει για πολλά χρόνια ακόμα στο Μιλγουόκι, ο Μπίλ Σίμονς ανέφερε νέο μνηστήρες για τον Greek Freak