Για πρόταση των Μπόστον Σέλτικς στον Αντετοκούνμπο γράφει ρεπόρτερ του NBA

Τουλάχιστον αυτό ανέφερε ο έγκυρος Μπιλ Σίμονς του «The Ringer» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Απ' ότι άκουσα οι Σέλτικς έκαναν πρόταση την περασμένη εβδομάδα.
Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η συγκεκριμένη πρόταση πάνω στο τραπέζι αλλά σίγουρα με εξέπληξε γιατί υπήρχε η εντύπωση ότι είχαν μείνει εκτός διεκδίκησης».
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν, επίσης, εκείνος που θα δοθεί για να πραγματοποιηθεί το μεγάλο trade είναι ο Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος τη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 28.7 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ.
Τι ισχύει και τι όχι; Θα φανεί τις προσεχείς εβδομάδες και αυτό διότι ο Μπραντ Στίβενς, πρόεδρος (και πάλαι ποτέ και προπονητής) των Σέλτικς είχε αναφέρει ότι η ομάδα δεν θέλει να βάλει τον Μπράουν σε οποιαδήποτε κουβέντα για trade.