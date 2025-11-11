Για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να επαναφέρουν τον 3χρονο που έπεσε από μάντρα - Πώς έγινε η τραγωδία στην Αχαΐα
Για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να επαναφέρουν τον 3χρονο που έπεσε από μάντρα - Πώς έγινε η τραγωδία στην Αχαΐα
Για το περιστατικό συνελήφθη 25χρονος - Οι γιατροί διασωλήνωσαν το παιδί αλλά υπέστη ανακοπή
Στο πένθος βυθίστηκε η Δυτική Αχαΐα μετά από δυστύχημα στην περιοχή των Σπάτων. Το 3χρονο αγοράκι έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων και μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.
Το παιδί υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με τους γιατρούς να προχωρούν σε διασωλήνωση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί υπέστη ανακοπή καρδιάς και για 40 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να το επαναφέρουν αλλά δεν τα κατάφεραν και το παιδί κατέληξε.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news το παιδί έπαιζε με έναν 25χρονο, μακρινό συγγενή της οικογένειας όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσαν μαζί από τη μάντρα.
Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» και συνελήφθη καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Οι γονείς την ώρα του δυστυχήματος βρισκόταν σε χωράφι για αγροτικές εργασίες και το παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου.
Πώς έγινε το δυστύχημα - Συνελήφθη 25χρονος
