Λήξη του shutdown στις ΗΠΑ μετά από 43 ημέρες – Ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία στο Οβάλ Γραφείο

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου 2025, από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, το νομοσχέδιο χρηματοδότησης που θέτει τέλος στο ιστορικό shutdown διάρκειας 43 ημερών, το μεγαλύτερο στην αμερικανική ιστορία.«Τις τελευταίες 43 ημέρες, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έκλεισαν την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να εκβιάσουν τους Αμερικανούς φορολογούμενους για εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για παράνομους μετανάστες... Σήμερα, στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα ότι ΔΕΝ θα ενδώσουμε ΠΟΤΕ σε εκβιασμούς», δήλωσε ο Τραμπ κατά την υπογραφή του νομοσχεδίου.Η υπογραφή του νομοσχεδίου ήρθε λίγες ώρες μετά την ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου το πακέτο εγκρίθηκε με 222 ψήφους υπέρ και 209 κατά. Έξι Δημοκρατικοί στήριξαν τη ρεπουμπλικανική πρωτοβουλία, ενώ δύο Ρεπουμπλικάνοι διαφοροποιήθηκαν ψηφίζοντας κατά. Η Γερουσία είχε ήδη εγκρίνει το σχέδιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την επαναλειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών που είχαν σταματήσει τη λειτουργία τους από την 1η Οκτωβρίου.Ασυνήθιστα για τον ίδιο, ο Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο από το ιστορικό γραφείο Resolute του Οβάλ Γραφείου χωρίς να δεχθεί καμία ερώτηση από τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί εκεί. Η κίνηση αυτή έγινε ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχαν δημοσιοποιηθεί χιλιάδες έγγραφα από την περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν, στα οποία το όνομα του προέδρου αναφερόταν, χωρίς όμως να υπάρχουν κατηγορίες εις βάρος του – ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.Μιλώντας πριν από την υπογραφή, ο πρόεδρος εμφανίστηκε σε αισιόδοξη διάθεση, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε ήταν αυτή που «οι Ρεπουμπλικάνοι ήθελαν εξαρχής». Κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για «απόπειρα εκβιασμού» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι πίεζαν για διασφαλίσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης.«Οι Ρεπουμπλικάνοι ποτέ δεν ήθελαν ένα shutdown», δήλωσε ο Τραμπ, υπολογίζοντας ότι το κόστος της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης έφτασε τα «1,5 τρισ. δολάρια». Παράλληλα, ανέφερε πως επιθυμεί τα χρήματα για την υγειονομική περίθαλψη να δίνονται «απευθείας στους πολίτες» ώστε να μπορούν να αγοράζουν οι ίδιοι την κάλυψή τους, αντί να βασίζονται σε κρατικές επιδοτήσεις.Το χρηματοδοτικό πακέτο προβλέπει την παράταση της λειτουργίας των περισσότερων ομοσπονδιακών υπηρεσιών έως τις 30 Ιανουαρίου 2026, την πλήρη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Γεωργίας, των στρατιωτικών έργων υποδομής και του νομοθετικού σώματος, καθώς και την καταβολή αναδρομικών αποδοχών σε περίπου 1,2 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους που είχαν επηρεαστεί από το shutdown.Παρά το άνοιγμα της κυβέρνησης, παραμένει εκκρεμές το ζήτημα των φορολογικών πιστώσεων του Affordable Care Act, καθώς η Γερουσία ανέβαλε τη σχετική ψηφοφορία για τα μέσα Δεκεμβρίου. Το γεγονός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εντάσεων στις αρχές του νέου έτους, όταν η προσωρινή χρηματοδότηση θα λήξει.